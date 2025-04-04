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Türkiye S-400'leri oraya gönderiyor; Tüm dünya şokta

Türkiye, savunma stratejisinde önemli bir adım daha atarak Suriye’deki askeri varlığını güçlendirme kararı aldı.

Türkiye S-400'leri oraya gönderiyor; Tüm dünya şokta

Son gelişmelere göre, Suriye'nin stratejik noktalarından biri olan Tiyas (T4) Hava Üssü, Türkiye’nin kontrolüne geçiyor. Bu hamleyle birlikte, bölgedeki hava sahasının güvenliği için S-400 ve yerli Hisar hava savunma sistemleri devreye alınacak. İşte detaylar...

Tiyas (T4) Hava Üssü: Yeni Stratejik Merkez

Suriye’nin en büyük hava üslerinden biri olan Tiyas (T4) Hava Üssü, hem konumu hem de kapasitesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Türkiye’nin burayı ileri düzeyde bir hava savunma merkezi haline getirmesi bekleniyor.

Bu kapsamda:

Hisar-O veya Hisar-U tipi hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması planlanıyor.

İHA ve SİHA’lar, üs çevresinde keşif ve saldırı görevleri için aktif olarak kullanılacak.

Türkiye, burada çok katmanlı bir hava savunma ağı kurmayı hedefliyor.

Türkiye’nin Çok Katmanlı Hava Savunma Planı

Ankara, Suriye'deki bu hamleyle Hisar-O+, Hisar-RF ve uzun menzilli Siper sistemi gibi yerli hava savunma unsurlarını devreye sokarak geniş kapsamlı bir savunma hattı kurmayı amaçlıyor.

Bu sistemlerin amacı:

✅ Bölgedeki hava saldırılarını caydırmak

✅ Üsse yönelik tehditleri bertaraf etmek

✅ Türkiye’nin askeri varlığını daha da güçlendirmek

S-400'ler İlk Kez Yurtdışına Çıkıyor!

En dikkat çekici gelişmelerden biri de Rusya’nın onayıyla Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini geçici olarak Suriye’ye konuşlandırmayı değerlendirmesi. Eğer bu gerçekleşirse, S-400’lerin ilk yurt dışı görevlendirmesi olacak.

Bu hamlenin ardındaki stratejik nedenler:

İsrail’in hava saldırılarına karşı caydırıcı bir güç oluşturmak

DEAŞ unsurlarına karşı bölgedeki kontrolü artırmak

İran ve Rusya’nın azalan etkisi karşısında Türkiye’nin askeri varlığını tahkim etmek

Türkiye’nin Bölgedeki Askeri Varlığı Güçleniyor

Bu adımlarla Türkiye, Suriye’deki jeopolitik dengeleri yeniden şekillendirecek bir sürece giriyor. Hava savunma sistemlerinin entegrasyonu, hem Türkiye'nin hem de müttefiklerinin güvenliği için kritik bir rol oynayacak.

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