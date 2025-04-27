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Türkiye oradan petrol çıkarmak için gidiyor

Afganistan’ın kuzeyindeki Amo Nehri havzasında bulunan dev petrol yatakları için Türkiye’den 250 milyon dolarlık yatırım hamlesi geldi. Türkiye ile birlikte İran ve Pakistan da bölgeye ilgi gösteriyor. 🛢️🌍

Türkiye oradan petrol çıkarmak için gidiyor

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan ve jeolojik zenginliğiyle dikkat çeken Amo Nehri havzası, uluslararası yatırımcıların radarında. Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı yetkilileri, bir Türk şirketinin Amo Nehri'ndeki petrol yataklarına 250 milyon dolarlık yatırım planladığını açıkladı. Resmiyet kazanmasa da görüşmeler sürerken, İran ve Pakistan’dan da bölgeye yönelik ilgi artıyor.

Türkiye’den Amo Nehri’ne 250 Milyon Dolarlık Yatırım Hamlesi

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türkiye merkezli bir şirket, Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Amo Nehri havzasındaki zengin petrol rezervlerine yatırım yapmaya hazırlanıyor. Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı (MoMP) Sözcüsü Müftü Asmatullah Borhan, "Türk şirketleriyle Amo Nehri bölgesindeki petrol yataklarına 250 milyon dolarlık yatırım konusunda görüşmeler yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.


İran ve Pakistan da Harekete Geçti

Afgan yetkililer, Türkiye dışında İran ve Pakistan'dan da çeşitli şirketlerin Afganistan’ın madencilik ve enerji sektörüne ilgi gösterdiğini doğruladı. Henüz hiçbir anlaşmanın resmi olarak imzalanmadığını belirten Borhan, görüşmelerin milli çıkarlar doğrultusunda sürdüğünü vurguladı.


Amo Nehri: Enerji Potansiyelinin Kalbi

Orta Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Amo Nehri, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan sınırlarına kadar uzanıyor.
Bölge, özellikle Cevizcan, Sar-e Pol ve Faryab vilayetlerinde yer alan devasa petrol rezervleriyle stratejik öneme sahip.

1950'li ve 60'lı yıllarda Sovyetler Birliği tarafından yapılan ilk ciddi aramalar sonucu yüz milyonlarca varil potansiyel tespit edilen bu kaynaklar, yıllarca süren siyasi istikrarsızlık nedeniyle değerlendirilememişti.


Afganistan İçin Stratejik Bir Kalkınma Fırsatı

Afganistan Tüccarlar ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Baz Muhammed, Amo Nehri bölgesindeki enerji kaynaklarının ülkenin ekonomik sorunlarına çözüm sunabileceğini belirterek, "Türk yatırımcıların yanı sıra Afgan ve Rus şirketler de bu fırsatla yakından ilgileniyor," dedi.

Uzmanlara göre, Amo Nehri havzası yalnızca petrol değil, doğalgaz açısından da büyük bir potansiyele sahip. Bu durum, bölgeyi uluslararası yatırımcılar için cazip bir enerji merkezi haline getiriyor. ⚡

Kaynak: Gazeteoku.com

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