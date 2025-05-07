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Türkiye olmaz denileni yaptı; Kardeş ülke doğal gaz kaynıyor

Türkiye'nin Somali'de Doğal Gaz Başarısı: Enerji Diplomasi Hamlesi

Türkiye olmaz denileni yaptı; Kardeş ülke doğal gaz kaynıyor

Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım attı. Somali açıklarında sürdürülen doğal gaz arama faaliyetleri sonucunda iki kuyuda ticari potansiyel taşıyan rezervler tespit edildi. Bu gelişme, 7 Mart 2024’te imzalanan enerji anlaşmasının meyvelerini verdiğini gösteriyor.

Türkiye, küresel enerji vizyonunu yurt dışındaki keşiflerle taçlandırıyor. Özellikle Afrika kıtasındaki stratejik iş birlikleri, Ankara'nın enerji diplomasisinde yeni bir kulvara geçtiğini kanıtlıyor. Son olarak Somali açıklarında yürütülen doğal gaz arama faaliyetlerinden müjdeli haber geldi.

2024 yılında Türkiye ile Somali arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması kapsamında başlayan keşif çalışmaları somut sonuçlar vermeye başladı. Somalili kaynaklara göre, üç sondaj kuyusundan ikisinde ticari olarak değerlendirilebilecek doğal gaz rezervleri tespit edildi. Üçüncü kuyuda ise arama çalışmaları devam ediyor. Bu gelişmeler, sadece iki ülke arasındaki enerji iş birliğini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

Proje yetkilileri, ilk iki kuyudan alınan örneklerin ön analizlerinin tamamlandığını ve sonuçların umut verici olduğunu belirtiyor. Üçüncü kuyuda sürdürülen sondaj çalışmalarının da Ağustos 2025’e kadar sonuçlanması ve tüm örneklerin Türkiye’ye gönderilerek detaylı analizlerden geçirilmesi planlanıyor.

Bu gelişme, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefinde stratejik bir eşik anlamına geliyor. Aynı zamanda Somali ile kurulan enerji ortaklığı, Afrika kıtasında istikrara ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak bir model olarak öne çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, bu tür projelerin yalnızca enerji üretimi değil, aynı zamanda diplomatik ve ekonomik açılımlar açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Türkiye’nin Somali’deki keşfi, Doğu Afrika'nın potansiyelini ortaya koyarken, ülkemizin uluslararası enerji haritasındaki yerini daha da sağlamlaştırıyor.

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