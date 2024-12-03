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Türkiye için Aralık ayının o günü işaret edildi; Henüz erken ancak...

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği günlerde, Türkiye’de kar yağışı beklentisi de artıyor.

Türkiye için Aralık ayının o günü işaret edildi; Henüz erken ancak...

Özellikle uzun süredir kar yağışını özleyen İstanbul ve çevresindeki vatandaşlar için dikkat çeken bir tahmin geldi. Meteorolojik kaynaklar, 15 Aralık itibarıyla soğuk hava dalgasının yurda giriş yapabileceğini ve bu durumun kar yağışına yol açabileceğini belirtiyor.

15 Aralık: Yeni Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Havanın Modu adlı meteorolojik platform tarafından yapılan açıklamada, Aralık ayının ortasında Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına dikkat çekildi. Bu yeni sistemin bazı bölgelerde kar yağışı oluşturma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Ancak uzmanlar, tahminlerin her zaman değişkenlik gösterebileceğini ve modellerin dinamik yapısı nedeniyle net sonuçlara ulaşmanın erken olduğunu vurguluyor. Yine de kar özlemi çeken vatandaşlar için umut verici bir tablo söz konusu.

Kar Yağışına Özlem ve Beklenti

Özellikle Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar, son yıllarda kar yağışına hasret kalmış durumda. Bu nedenle, 15 Aralık tahmini kar yağışı ihtimaliyle büyük bir heyecan yaratmış durumda. Soğuk hava dalgasının yalnızca kar değil, mevcut kuru soğukları da yumuşatması bekleniyor. Meteorologlar, "Değişiklikler olabilir ancak şimdiden hayırlı olsun" diyerek bu olasılığın altını çiziyor.

Soğuk Hava Dalgası ve Kar İhtimali

15 Aralık itibarıyla ülkeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, kuzey ve iç bölgelerde kar yağışı getirebilir. Marmara Bölgesi’nde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali mevcut. Vatandaşların, güncel tahminleri ve hava durumu raporlarını takip etmeleri önem arz ediyor.

Kaynaklar:

Havanın Modu

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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