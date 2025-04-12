Türkiye hazine buldu; O denizin altından oluk oluk doğal gaz fışkırıyor

Bakan Bayraktar, özellikle Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz üretiminde elde edilen büyük başarıyı ve bu alanda yapılan yeni keşifleri duyurdu.

Sakarya Gaz Sahası'nda Üretim Hızla Artıyor

Bakan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, Sakarya Gaz Sahası'nda Nisan ayı sonuna kadar doğalgaz üretimi 9,5 milyon metreküpe ulaşacak. Bayraktar, bu sahadan günlük 8,8 milyon metreküp gaz üretildiğini ve 3,8 milyon hane için gerekli doğalgazın burada üretilen gazla karşılandığını belirtti. Yıllık üretimin ise 7,5 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor. Bu üretim artışı, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına önemli bir katkı sağlarken, yerli üretimle enerji ithalatını azaltma hedeflerine de büyük bir ivme kazandırıyor.

Yeni Keşifler ve Sürekli Yatırım

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin artışı ile birlikte, yeni keşifler için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü de vurguladı. Türkiye'nin enerji sektörü için büyük önem taşıyan bu keşifler, ülkenin doğal gaz ve petrol arzını daha da güçlendirecek. Bayraktar, "Türkiye enerji dönüşümünü, özellikle enerji verimliliği konusunda büyük bir potansiyele sahip. Son 3 yılda, enerji yoğunluğunu azaltmaya yönelik politikalarımızla ciddi bir yol kat ettik ve bu süreç devam edecek," diyerek enerji verimliliğinin ülke ekonomisi için öncelikli bir hedef olduğunu belirtti.

Gabar’da Petrol Üretimi: Yüksek Potansiyel

Bakan Bayraktar, aynı zamanda Gabar Dağı’nda yapılan petrol üretimine de değindi. Gabar’da günlük 80 bin varil petrol üretildiğini ifade eden Bayraktar, bölgedeki petrol potansiyelinin çok daha büyük olduğunu belirterek, “Türkiye'de arama yapmanın önünde çeşitli engeller vardı. Ancak, bu engelleri aşarak terörden temizlenen Gabar’da petrolü bulduk. Çalışmalarımız burada daha da güçlenecek,” dedi. Gabar’daki üretimin artışı, Türkiye’nin enerji üretim kapasitesinin hızla genişlediğinin önemli bir göstergesi.

Ankonvansiyonel Enerji Üretimi ve Yeni Ortaklıklar

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ankonvansiyonel enerji üretimi konusunda da önemli adımlar attığını açıkladı. Diyarbakır’da dört sahada yeni bir ortaklık kurulduğunu belirten Bayraktar, Amerikalı şirketlerle yapılan anlaşmalarla Türkiye'nin enerji üretimindeki çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi. "Türkiye, önümüzdeki yıllarda büyük bir oyun değiştirici etkiye sahip olacak ve bu süreçte Trakya ve Güneydoğu’daki sahalarda stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz," diye ekledi.