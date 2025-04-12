GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Türkiye hazine buldu; O denizin altından oluk oluk doğal gaz fışkırıyor

Türkiye'nin enerji sektöründeki stratejik hamleleri, son dönemde önemli bir kilometre taşına daha ulaşmış durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen 18. IICEC Enerji ve İklim Forumu'nda yaptığı açıklamalarla, Türkiye'nin enerji arzındaki büyük adımları gözler önüne serdi.

Türkiye hazine buldu; O denizin altından oluk oluk doğal gaz fışkırıyor

Bakan Bayraktar, özellikle Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz üretiminde elde edilen büyük başarıyı ve bu alanda yapılan yeni keşifleri duyurdu.

Sakarya Gaz Sahası'nda Üretim Hızla Artıyor

Bakan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, Sakarya Gaz Sahası'nda Nisan ayı sonuna kadar doğalgaz üretimi 9,5 milyon metreküpe ulaşacak. Bayraktar, bu sahadan günlük 8,8 milyon metreküp gaz üretildiğini ve 3,8 milyon hane için gerekli doğalgazın burada üretilen gazla karşılandığını belirtti. Yıllık üretimin ise 7,5 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor. Bu üretim artışı, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına önemli bir katkı sağlarken, yerli üretimle enerji ithalatını azaltma hedeflerine de büyük bir ivme kazandırıyor.

Yeni Keşifler ve Sürekli Yatırım

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin artışı ile birlikte, yeni keşifler için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü de vurguladı. Türkiye'nin enerji sektörü için büyük önem taşıyan bu keşifler, ülkenin doğal gaz ve petrol arzını daha da güçlendirecek. Bayraktar, "Türkiye enerji dönüşümünü, özellikle enerji verimliliği konusunda büyük bir potansiyele sahip. Son 3 yılda, enerji yoğunluğunu azaltmaya yönelik politikalarımızla ciddi bir yol kat ettik ve bu süreç devam edecek," diyerek enerji verimliliğinin ülke ekonomisi için öncelikli bir hedef olduğunu belirtti.

Gabar’da Petrol Üretimi: Yüksek Potansiyel

Bakan Bayraktar, aynı zamanda Gabar Dağı’nda yapılan petrol üretimine de değindi. Gabar’da günlük 80 bin varil petrol üretildiğini ifade eden Bayraktar, bölgedeki petrol potansiyelinin çok daha büyük olduğunu belirterek, “Türkiye'de arama yapmanın önünde çeşitli engeller vardı. Ancak, bu engelleri aşarak terörden temizlenen Gabar’da petrolü bulduk. Çalışmalarımız burada daha da güçlenecek,” dedi. Gabar’daki üretimin artışı, Türkiye’nin enerji üretim kapasitesinin hızla genişlediğinin önemli bir göstergesi.

Ankonvansiyonel Enerji Üretimi ve Yeni Ortaklıklar

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ankonvansiyonel enerji üretimi konusunda da önemli adımlar attığını açıkladı. Diyarbakır’da dört sahada yeni bir ortaklık kurulduğunu belirten Bayraktar, Amerikalı şirketlerle yapılan anlaşmalarla Türkiye'nin enerji üretimindeki çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini söyledi. "Türkiye, önümüzdeki yıllarda büyük bir oyun değiştirici etkiye sahip olacak ve bu süreçte Trakya ve Güneydoğu’daki sahalarda stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz," diye ekledi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak Cumhurbaşkanı imzaladı, Emekliler 15 bin TL alacak
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte Tarım Kredi'den dev indirim; Yoğurt, süt, çay fiyatı dipte
Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor Ünlü yatak firması iflas etti; Yüzlerce çalışan işsiz kalıyor
O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor O ülke binlerce Türk vatandaşını sınır dışı ediyor
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler
SON HABERLER
"Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!" "Kredi Kartları Aşkına: Alışverişkolik 3 Burç!"
IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç! IQ seviyeler tavan; İşte herkesi zekasıyla alt eden o 3 burç!
Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor! Hayal Gücü Evrenin Ötesinde! O Kan Grubu Yaratıcılıkta Adeta Uçuyor!
Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı! Yaş Onlar İçin Tali Detay! Ruhunu Hep 18 Hisseden O Burçlar Açıklandı!
Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu! Sinir Telleri Pamuk İpliğine Bağlı! Aniden Alevlenen O 3 Burç Belli Oldu!
WhatsApp'a müthiş özellik geldi WhatsApp'a müthiş özellik geldi
Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın
Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler