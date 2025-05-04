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Türkiye geliyor; Dünyanın en güçlü orduları açıklandı!

Dünyanın askeri kapasitelerini değerlendiren en prestijli analizlerden biri olan Global Firepower Raporu, yayımlandı.

Türkiye geliyor; Dünyanın en güçlü orduları açıklandı!

145 ülkenin dahil edildiği raporda Türkiye, geçen yıla göre iki basamak birden yükselerek 11. sıraya yerleşti. Bu artış, sadece istatistiksel değil, aynı zamanda stratejik bir kazanım olarak yorumlandı.


🛡️ Türk Ordusuna Küresel Güç Vurgusu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgesel etkinliğinin ötesinde artık küresel ölçekte de ciddi bir askeri güç olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin askeri kabiliyetleri, teknolojik yatırımları ve stratejik konumunun sağladığı avantajlar, Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar birçok ülkede dikkatle izleniyor.

Özellikle Kosova gibi dost ülkelerde Türk ordusuna duyulan güven ve saygı, Türkiye’nin uluslararası askeri itibarını pekiştiriyor.


📐 Liste Ne Kadar Güvenilir? – Kriterler Neye Dayanıyor?

Global Firepower listesi; personel sayısı, askeri teçhizat envanteri, savunma bütçesi, coğrafi avantajlar, lojistik kapasite ve doğal kaynaklara erişim gibi 50’den fazla veri noktasının analiziyle oluşturuluyor. Yani sadece sayı değil; etkinlik, sürdürülebilirlik ve teknoloji seviyesi de sıralamada belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye 11. Sırada: Avrupa’nın Birçok Devini Geride Bıraktı

Geçtiğimiz yıl 13. sırada yer alan Türkiye, bu yılki raporda Fransa, İtalya ve Almanya gibi Avrupa’nın önde gelen askeri güçlerini geride bırakarak 11. sıraya yükseldi. Bu başarı, Türkiye'nin yerli savunma sanayiine yaptığı yatırımların ve TSK'nın modernizasyon çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.


🌐 İlk 10’da Kimler Var?

ABD

Rusya

Çin

Hindistan

Birleşik Krallık

Güney Kore

Pakistan

Japonya

Fransa

İtalya

Türkiye

Kaynak: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

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