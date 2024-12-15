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Türkiye faciayı kıl payı atlattı; Şimdi Avrupa ülkeleri düşünsün

Türkiye’de hava koşullarının giderek sertleşmesi beklenirken, meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler tarafından yapılan bir paylaşım dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye faciayı kıl payı atlattı; Şimdi Avrupa ülkeleri düşünsün

Günerler, Avrupa ve Türkiye’deki dolu yağışlarını karşılaştıran bir harita yayımlayarak, dolu yağışlarının yoğunluğuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dolu Yağışları Avrupa’da Daha Fazla Görüldü

Uzman Günerler’in paylaştığı haritaya göre, 2024 yazında dolu yağışları Avrupa’da Türkiye’ye kıyasla çok daha fazla etkili oldu. Özellikle Orta Avrupa’da görülen yoğun dolu yağışları, bölge halkını ciddi şekilde etkilerken, Türkiye’de bu durumun daha sınırlı kaldığı belirtildi.

Günerler, harita hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Orta Avrupa’da dolu yağışı oldukça fazla görüldü. Ülkemizde yaz mevsiminde yağışların zayıf olması, dolu yağışlarının da Avrupa’ya göre daha az görülmesine neden oldu. Avrupa’da ise yaz boyunca yağışların fazla olması, dolu yağışlarının yoğunluğunu artırdı."

Türkiye’de Yağışlar Zayıf Geçti

Türkiye, 2024 yazında genel olarak daha kurak bir sezon geçirdi. Günerler, yağış azlığının dolu yağışlarını da etkilediğini belirtti. Buna karşın Avrupa’daki yoğun yağışlar, dolu yağışlarını artırarak hem tarım arazilerini hem de yerleşim bölgelerini etkiledi.

Kış Aylarına Dikkat

Hava koşullarının Türkiye’de giderek sertleşeceği ve kış mevsiminin daha etkili geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.


Not: Güncel hava durumu bilgileri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını takip etmeyi unutmayın.

Kaynak: Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler

Derleme: gazeteoku.com

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