GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Türkiye düşmana korku salıyor; Tarih verildi! Müthiş haber

Türkiye’nin savunma ve ileri teknoloji alanlarındaki en büyük aktörlerinden ASELSAN, yerli ve milli üretim kapasitesini artıracak üç stratejik yatırımı için “Süper Teşvik” kapsamına alındı.

Türkiye düşmana korku salıyor; Tarih verildi! Müthiş haber

CEO Ahmet Akyol, 2025 yılı içerisinde daha fazla sayıda Çelik Kubbe bileşeninin envantere gireceğini belirterek, projenin başarıyla ilerlediğini duyurdu.

Üç Kritik Yatırıma Devlet Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde uygulanan Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, ASELSAN’ın üç büyük yatırımı resmen teşvik aldı. Teşvik belgeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Büyük Ölçekli Yatırımlar” tanıtım programında takdim edildi.

Kapsama alınan yatırımlar şöyle:

Foton Dedektör ve Nanoteknoloji Tesisi Yatırımı

Radar Sistem Entegrasyon ve Üretim Tesisi Yatırımı

Hava Savunma Sistemleri Üretim ve Test Tesisi ile Akıllı Mühimmat Üretimi Tesisi Yatırımı

616 Milyon Dolarlık Dev Yatırım: 2 Binden Fazla İstihdam

ASELSAN, toplam 616 milyon dolar değerindeki yatırımla hem üretim kapasitesini genişletiyor hem de teknoloji ihracatını ileri taşıyor. Şirket, yatırımlar kapsamında 1672’si nitelikli olmak üzere toplam 2.244 kişilik istihdam planlıyor. Bu adım, hem yüksek teknoloji işgücü için önemli bir istihdam fırsatı yaratacak hem de Türkiye’nin teknoloji tabanlı büyümesine katkı sağlayacak.

Çelik Kubbe Projesinde Üretim Artıyor

Yatırımlar arasında dikkat çeken başlıklardan biri de Çelik Kubbe projesi oldu. ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, bu yıl daha fazla radar, sensör, akıllı mühimmat elektroniği ve hava savunma sisteminin üretileceğini belirtti. Akyol, “Çelik Kubbe sisteminde kullandığımız ileri teknolojiler sayesinde, savunma alanındaki dışa bağımlılığı azaltıyoruz. İhracat talebine daha hızlı cevap verebilmek için kapasitemizi artırıyoruz” dedi.

Türkiye'nin Yüksek Teknoloji İhracatına Güçlü Katkı

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, “Bu yatırımlar sayesinde, kilogram başına ihracat değeri Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan ürünlerin yüksek adetli seri üretimi mümkün hale gelecek” denildi. Ayrıca yeni AR-GE altyapılarının oluşturulacağına, ihracat kabiliyetlerinin artacağına ve küresel rekabet gücünün yükseleceğine dikkat çekildi.

Teşvik Kapsamında Sağlanan Destekler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan teşvik paketinde ASELSAN’a şu destekler verilecek:

Hibe desteği

Nitelikli personel desteği

Sigorta primi işveren hissesi desteği

AR-GE işbirlikleri için TÜBİTAK ve ilgili enstitülerle ortak programlar

Uygun finansman modelleriyle büyüme fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?