Türkiye adeta hazine buldu; Kazı başlıyor! Ortaya çıkacak

Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin önemli tarihi yapılarından biri olan Palu Kalesi’nde bu yıl kapsamlı arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ile Urartu’dan Osmanlı’ya uzanan çok katmanlı bir tarihin ortaya çıkarılması hedefleniyor.



3 Bin Yıllık Bir Miras: Palu Kalesi

Urartu Kralı Menuas tarafından inşa edilen Palu Kalesi, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en değerli tarihi yapılarından biri. Kaya üzerine kurulu bu kale, doğal konumu sayesinde tarih boyunca stratejik bir savunma noktası olarak önem kazandı.

Kalede Bulunan Önemli Kalıntılar:

Urartu çivi yazılı yazıt

Kaya mezarları ve tüneller

Tapınaklar ve nişler

Su sarnıçları ve kaya merdivenleri

Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait saray ve askeri yapılar

Bu zenginlikler, kaleyi sadece bir Urartu mirası değil; aynı zamanda çok kültürlü bir arkeolojik alan haline getiriyor.

Elazığ’ın Palu ilçesi, sadece tarihiyle değil, doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Arkeolojik kazıların başlamasıyla birlikte bölgenin turizm potansiyelinin artması, hem yerel ekonomi hem de kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Palu Kaymakamı Hulusi Teke, kazı öncesi uzmanlarla birlikte sahada incelemelerde bulunarak bilgi aldı ve sürecin titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Kaynak: AA