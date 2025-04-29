Türkiye adeta hazine buldu! Açtıkça fışkırıyor

Trakya’da açılan yeni doğal gaz kuyularından gelen üretim artışıyla, Türkiye kendi kaynaklarıyla 80 bin haneye yetecek gaz üretimine ulaştı.

Yerli Enerjide Umut Veren Rakamlar

Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG), Tekirdağ ve Silivri’deki kuyularından günlük 200 bin metreküp doğal gaz çıkarıyor. Bu gaz, bölgede üretim yapan 60 sanayi tesisine kesintisiz enerji sağlıyor. Şirket, yakın zamanda üretimi 250 bin metreküpe, yıllıkta ise 100 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

Hedef: Daha Fazla Konuta ve Sanayiye Enerji

Karadeniz Mahallesi’nde yürütülen sondajda 1200 metre derinlikten günlük 20 bin metreküp gaz üretiliyor. Bu miktar, 8-9 bin konutun ihtiyacını karşılayacak seviyede. Halihazırda ulaşılan toplam üretim, yaklaşık 80 bin haneye denk geliyor.

TBNG CEO’su Sinan Furat:

“Trakya’da 40 yıldır çalışıyoruz. Yerli üretimi büyütmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.”

Trakya: Enerji Geçişinin Kalbinde

Bugüne kadar bölgede 500’den fazla kuyu açıldı. Trakya, yalnızca üretim merkezi değil; aynı zamanda boru hatları ve Avrupa geçiş noktası konumuyla stratejik bir bölge.

Kaya Gazı: Enerjide Yeni Dönem

TBNG Teknik Müdürü Gürkan Karakaya:

“Derin rezervlerde ciddi kaya gazı potansiyelimiz var. Yeni teknoloji ve ekipmanlarla üretimi hızlandırıyoruz.” Trakya'nın jeolojik yapısı, kaya gazı gibi zorlayıcı kaynakların bile üretime kazandırılmasına olanak tanıyor. Bu da Türkiye’nin enerji çeşitliliğine katkı sağlıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik