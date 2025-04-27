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Türkan Şoray’ı görenler inanamadı; Son hali, herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray, geçirdiği tedavi süreci sonrası 25 kilo verdi. Uzun yıllardır mücadele ettiği Cushing Sendromu nedeniyle kilo alan sanatçı, hastalığı atlattıktan sonra sağlığına kavuştu. 🎬🌸

Türkan Şoray’ı görenler inanamadı; Son hali, herkesi şaşırttı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. Usta sanatçının 25 kilo kaybetmesinin ardında, uzun süredir mücadele ettiği ve vücutta aşırı kortizon üretimine neden olan Cushing Sendromu olduğu öğrenildi. Şoray, geçirdiği başarılı tedavi ve ameliyat sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Türkan Şoray’ın Değişimi Dikkat Çekti

Yeşilçam’ın "Sultanı" Türkan Şoray, son zamanlarda gözle görülür bir değişim yaşadı. Ünlü sanatçının yaklaşık 25 kilo verdiği ve bu değişimin ardında ciddi bir sağlık mücadelesi olduğu ortaya çıktı.


Uzun Süre Cushing Sendromu ile Mücadele Etti

Şoray’ın yaşadığı kilo probleminin temelinde, vücutta aşırı kortizon üretimine yol açan Cushing Sendromu olduğu belirtildi. Bu hastalık, metabolizmayı yavaşlatarak kilo artışına ve çeşitli sağlık problemlerine sebep olabiliyor.

Uzmanlara göre, Cushing Sendromu zamanında teşhis edilmezse, hipertansiyon, diyabet ve kemik erimesi gibi ciddi sorunlara da yol açabiliyor.


Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Edinilen bilgilere göre Türkan Şoray, geçirdiği başarılı bir ameliyat sonrası hastalığını atlattı. Tedavi sürecinin ardından, hem hormon dengesi düzeldi hem de hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşadı. 🎉

Sanatçının sağlığına kavuşması, hayranları ve sevenleri tarafından sevinçle karşılandı.


Sağlık Uzmanları Uyarıyor 📢

Cushing Sendromu gibi hormonal hastalıkların erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, ani kilo artışı, yorgunluk ve cilt değişimleri gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.

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