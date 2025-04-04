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Türk vatandaşları yaşadı; Emekli maaşını taşıyanlara o ülke oturum veriyor

Arjantin hükümeti, emekli maaşını ülkeye getiren yabancılara oturum izni veriyor ve 3 yıl sonra vatandaşlık yolunu açıyor. İşte Türk emekliler için bu fırsatın detayları...

Türk vatandaşları yaşadı; Emekli maaşını taşıyanlara o ülke oturum veriyor

Güney Amerika'nın en gelişmiş ülkelerinden Arjantin, yabancı emekliler için cazip bir göç programı uyguluyor. Gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre:

"Emekli maaşını Arjantin'deki bir banka hesabına aktaranlar, 'Rentista Visa' adlı özel oturum iznini alabiliyor. Bu vizeyle 3 yıl kesintisiz ikamet edenler vatandaşlık başvurusu yapma hakkı kazanıyor."

Başvuru Şartları (2025 Güncel)

✔ Aylık Gelir: En az $1,500 emekli maaşı (eş+dahil)
✔ Banka Hesabı: Maaşın Arjantin'deki bir bankada bloke edilmesi
✔ Sağlık Sigortası: Yerel sağlık sistemine kayıt zorunluluğu
✔ Temiz Sabıka Kaydı: Interpol onaylı belge

Ek Kolaylık: Kira geliri olanlar (aylık $2,000+) emekli olmasa bile başvurabiliyor.


Arjantin'in Emeklilere Sunduğu Avantajlar

Düşük Yaşam Maliyeti:

85 m² daire kirası: $300-500 (Türkiye'nin %40 altı)
Market harcaması: Aylık $200-300

Sosyal Haklar:

Ücretsiz kamu sağlık hizmetleri
Toplu taşıma indirimleri (%50 emekli kartıyla)

İklim ve Kültür:

Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat (90 gün)
Akdeniz iklimine benzer şehirler (Córdoba, Mendoza)

Vatandaşlık Sürecinin Aşamaları

Geçici Oturum (1. Yıl):

Maaş transferinin banka onayı
Vergi numarası (CDI) alımı
Kalıcı İkamet (2. Yıl):

Arjantin'de 183+ gün ikamet zorunluluğu
Temel İspanyolca (A2 seviye)
Vatandaşlık Başvurusu (3. Yıl):

Yerel belediyeden ikamet belgesi
Vatandaşlık sınavı (tarih/anayasa)

📌 Not: Yasal süreçler için mutlaka Arjantinli bir göç avukatıyla çalışın.

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