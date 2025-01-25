Türk silahları, barışın garantörü; O ülkelere güvenlik kalkanı

Yerli üretimle savunma teknolojilerinde önemli bir oyuncu haline gelen Türkiye, son yıllarda savunma ihracatında büyük bir artış yaşadı. 2023 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık %27 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

2024 yılında da bu yükseliş trendi devam etti. Özellikle insansız hava araçları (İHA), zırhlı kara araçları ve deniz platformları gibi yerli ve milli ürünler, birçok ülke tarafından tercih edildi. Mayıs 2024'te 980 milyon dolar ve Ekim 2024'te 820 milyon dolar ihracat gerçekleştirilerek aylık bazda rekorlar kırıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sektörün ihracat başarısına dikkat çekerek, "SSB olarak, savunma ve havacılık sanayii ihracatımızda yeni bir rekora daha imza atmış olduk. Bu önemli ve güzel haberi paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. 2022 yılında 4,364 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamımız 2023 yılında %27'lik artışla 5,545 milyar dolara ulaştı."

Türkiye, yaptığı ihracatlarla dost, kardeş ve müttefik ülkelerin güvenliklerine katkı sağlıyor. Özellikle son dönemde, Avrupa, Körfez ve Asya-Pasifik bölgelerinden gelen taleplerle ihracat yelpazesi genişliyor. Sektör, 2024 yılı ihracat hedefi olan 6 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyor.

Bu başarılar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki kararlılığını ve yetkinliğini göstermektedir. Yerli ve milli üretimle elde edilen bu ivme, gelecekte daha büyük başarılara kapı aralayacaktır.

Kaynak: ANADOLU AJANSI