Türk ilaç devi battı, iflas bayrağını çekti!

Geçtiğimiz yıl, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu, 31 Aralık 2024 tarihinde geçici mühlet kararıyla sonuçlanmıştı. Mahkeme, firma ve yöneticileri için verilen geçici mühlet kararını 31 Mart 2025 tarihine kadar 2 ay süreyle uzattı. Bu süreçte, konkordato komiseri görevlendirilmiş ve verilen tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Son yıllarda, ilaç pazarında büyük bir oyuncu olan FarmaVip’in konkordato başvurusu, sektör üzerinde büyük bir etki yarattı. Şirketin antibiyotik üretimi ve pazarlaması, Türkiye’nin ilaç sektöründeki önemli bir ihtiyacı karşılıyordu. Firma hakkında verilen geçici mühlet ve tedbir kararlarının, ilaç tedarikinde herhangi bir aksama yaratıp yaratmayacağı ise merak konusu.

Kaynak: Ensonhaber