Türk Bayrağı’nı Hollanda’da Dalgalandıracak! Mikail Kır geri dönüyor

Türkiye’nin yurt dışındaki gururu Mikail Kır, Hollanda’da düzenlenecek olan A1 World Combat Cup’a katılacak. Dünyanın dört bir yanından Kick-Box sporcuları ringde kozlarını paylaşacak. Oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken Mikail Kır, ‘’Ringlere geri döneceğim için heyecanlıyım. Türk milletini en iyi şekilde temsil etmek istiyorum’’ dedi.

Dövüş sporları alanında ülkemizin tanınan simaları arasında yer alan Mikail Kır, yeniden ringe çıkmaya hazırlanıyor. 13 yaşından itibaren Kick-Box ve Muay Thai sporları ile ilgilenen Mikail Kır, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Bölge şampiyonlukları da bulunan Mikail Kır, aynı zamanda spor eğitmenliği görevini de üstleniyor. Sporcu kimliğinin yanı sıra oyunculuk alanına da ilgi gösterdi. Mikail Kır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizilerinde canlandırdığı karakterler ile adından söz ettirdi.

Ringlerde Fırtına Estirecek

20 Mayıs’ta Hollanda’nın Eındhoven kentinde A1 World Combat Cup Unfınıshed Busıness düzenlenecek. Türkiye’nin Hollanda’daki temsilcisi, DÜNYA ve Avrupa Şampiyonu, The mafia lakaplı Ali Günyar ve abisi Süleyman Günyar'ın organize ettiği gece ekrana kitleyecek. Kick-Box alanında adından söz ettiren ünlü sporcuların katılacağı turnuvada ülkemizi Mikail Kır temsil edecek. Mikail Kır’ın ‘’Bitmemiş İş’’ olarak tanımladığı turnuvada tek hedefi Savaş Kupasını kazanmak olacak. A1 World Combat Cup Unfınıshed Busıness’ta Mikail Kır gibi ringe çıkacak isimler arasında Peter Ianssen, Ilyasse Koujjit, Joey Smits, Redouan Boukerch, Cenk Cankurtaranoğlu, Rachid Belaini, Bram Verkeyn, Ali Sat, Anis Karkach, Wail Majidi, Pietje Heesbeen, Mike Frenken, Massi Rahimi ve Tarik Mannas yer alacak.

Türk Bayrağı’nı Hollanda’da Dalgalandıracak

Mikail Kır, A1 World Combat Cup Unfınıshed Busıness için hazırlıklarını sürdürüyor. Ringlere geri döneceği için heyecanlı olduğunu belirten Mikail Kır, ‘’Eskiler eskiden güzeldi, şimdi sıra yenisinde… İzin günü yok, çalışmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. Aynı zamanda spor eğitmeni olarak gençlere Kick-Box ve Muay Thai sporlarını öğreten Mikail Kır, ‘’13 yaşında çok kilolu olduğum için spora başladım. Yurt dışında edindiğim tecrübeyi ve çalışma sistemlerini öğrencilerime aktarmak istiyorum. Yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyoruz’’ diye konuştu.