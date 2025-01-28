Türk armatör hbt kimdir? 3 milyar dolarlık kokain kimin?

Uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar doların üzerinde olduğu ifade edilirken, bu rakam bazı bakanlıkların yıllık bütçesini bile geride bırakıyor. Olayın detayları ve operasyonun perde arkası büyük yankı uyandırdı.

Fransa Deniz Kuvvetleri’nden Tarihi Operasyon!

📌 Haliç-Equality adlı gemi, 12 Kasım 2024’te İstanbul’dan hareket etti ve rotasını Gine Bissau’ya çevirdi. Buradan ayrıldıktan sonra Güney Amerika açıklarına yönelen gemi, 28 Aralık’ta radar sinyalini kapattı.

📌 Fransız Donanması, gemiyi Martinique Adası açıklarında durdurdu ve yapılan aramada 250 pakete saklanmış 9 ton kokain ele geçirildi.

📌 Türk armatör H.B.T.’ye ait olduğu belirtilen geminin, hurda statüsünde ve piyasa değerinin sadece 200 bin dolar olduğu açıklandı.

9 Ton Kokain! Değeri 3 Milyar Doları Aşıyor

Uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar doları aşması, operasyonun boyutlarını gözler önüne serdi. Bu dev sevkiyatın arkasındaki isimler ve geminin nasıl denetimden geçmeden Türkiye’den ayrıldığı büyük tartışma yarattı.

Türkiye’de Büyük Tartışma Başladı!

Fransa’nın gerçekleştirdiği bu operasyonun ardından Türkiye’deki deniz taşımacılığı denetimleri yeniden gündeme geldi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya platformu X’te şu soruları gündeme getirdi:

🔹 Türkiye’den ayrılan bir gemi, neden İstanbul’da denetlenmedi?

🔹 Piyasa değeri 3 milyar doları aşan kokainin sahibi kimdir?

🔹 Türkiye’nin deniz taşımacılığında güvenlik ve denetim mekanizmaları ne kadar etkili?

Bu sorular, Türkiye’nin uluslararası uyuşturucu rotalarındaki yeri ve güvenlik açıkları konusunda ciddi endişeleri artırdı.

Geminin Rotası ve Şüpheli Hareketleri

Haliç-Equality gemisinin izlediği rota ve hareketleri, yasa dışı faaliyetlerin organize bir şekilde yürütüldüğüne dair şüpheleri artırdı.

📍 12 Kasım 2024 – İstanbul’dan ayrıldı.

📍 Gine Bissau – Batı Afrika’ya yöneldi.

📍 13 Aralık 2024 – Güney Amerika açıklarına geçti.

📍 28 Aralık 2024 – Radar sinyali kapatıldı!

📍 Fransa Donanması tarafından durduruldu ve 9 ton kokain bulundu.

📌 Radar sinyalinin kapatılması, yasadışı bir sevkiyat olduğuna dair güçlü şüpheleri beraberinde getirdi.

Son 3 Yılda 5. Büyük Skandal!

Bu olay, son 3 yılda Türk armatörlere ait gemilerle gerçekleştirilen beşinci büyük uyuşturucu operasyonu oldu. Toplamda 25 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirilirken, bu sevkiyatların piyasa değerinin 10 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor.

Bu durum, Türkiye’den çıkan gemilerdeki denetimlerin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye’den Çıkan Gemilerde Denetim Mekanizması Yetersiz mi?

📢 Bu büyük operasyon, Türkiye’nin deniz taşımacılığındaki denetim sistemine dair ciddi soruların sorulmasına neden oldu.

🚢 Gümrük kontrolleri neden etkisiz kaldı?

🚢 Bu kadar büyük bir sevkiyat Türkiye’de neden fark edilmedi?

🚢 Uyuşturucu sevkiyatında Türkiye transit ülke mi oldu?

Bu soruların yanıtları merakla beklenirken, Türkiye’nin uluslararası imajı da bu olay nedeniyle tartışmaya açıldı.

Kaynak: Gazeteoku.com