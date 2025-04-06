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Tüm Türkiye'ye büyük uyarı; Batı'dan giriş yaptı

Türkiye genelinde Nisan ayında alışılmadık derecede sert bir soğuk hava dalgası etkisini hissettiriyor.

Tüm Türkiye'ye büyük uyarı; Batı'dan giriş yaptı

Edirne, Kırklareli ve çevre illerde, deneyimli meteorologların uyarılarına göre, pazartesi sabahı yer yer 10–20 santimetre kar örtüsü görülmesi bekleniyor. Bu durum, bölgedeki tarım alanlarına ciddi zarar verebilir; zira kışın bu denli yoğun kar yağışı nadiren yaşanıyor.

Yerel hava durumu uzmanları, bu ekstrem soğuk havanın, adeta kış mevsimini yeniden getirdiğini ifade ediyor. “Normalde Nisan ayında kar yağışı nadiren görülürken, bu kez Poyraz’ın etkisiyle bölgemizde kış havasına benzer soğukluk hakim olacak” diyen uzmanlar, halkı ve çiftçileri uyarıyor. Bu hava koşullarının, özellikle ekili alanlarda mahsul kayıplarına yol açabileceği endişesiyle, çiftçilerin önlemlerini artırmaları öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yerel hava durumu merkezlerinden alınan güncel veriler, bu soğuk hava dalgasının gece boyunca bölgeye giriş yapacağını ve yeni haftada etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Hem vatandaşlar hem de tarım sektörü, bu beklenmedik hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı.

Hava Forum'dan alınan bilgiler ışığında, soğuk havanın etkili olduğu bu süreçte, yolların güvenli geçişi ve tarım alanlarının korunması için yetkililerden uyarılar yapıldığı bildiriliyor. Yolculuk yapacak vatandaşlar için “Yolun açık olsun Poyraz” mesajı, hem hava durumunun ciddiyetine dikkat çekiyor hem de bölgedeki dayanışma ruhunu pekiştiriyor.

Yeni haftada kış havasının etkisini sürdürecek olması, hem günlük yaşamı hem de ekonomik faaliyetleri yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, vatandaşlar hava durumunu yakından takip ederken, tarım sektörü de gerekli tedbirleri alarak hasarı en aza indirmeye çalışacak.

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