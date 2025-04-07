Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak

Uygulama sayesinde, trafikte sürücü belgesi taşıma zorunluluğu ortadan kalkarken, vatandaşlar tüm kimlik işlemlerini tek belge ile gerçekleştirebiliyor.

Artan İlgi ve Yaygın Kullanım

Son dönemde hızla benimsenen bu uygulamadan yararlanan vatandaş sayısı, 6 milyon 275 bin rakamına ulaştı. Bu gelişme, hem dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor hem de kamu hizmetlerinin daha etkin ve pratik bir biçimde sunulduğunu ortaya koyuyor. Vatandaşlar, güncel teknolojiyi kullanarak belgelerine erişim konusunda yaşadıkları zorlukları büyük ölçüde geride bırakıyor.

Uygulama Detayları ve İşleyişi

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, mevcut sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartlarına aktarılması için ilgili nüfus müdürlüklerine başvuruyor. Yeni tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlar, aynı zamanda yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Böylece, hem evrak işlemleri hızlanıyor hem de vatandaşların günlük yaşamındaki belge taşıma yükü önemli ölçüde azalıyor.

Yerli ve Milli Teknoloji ile Güçlendirilmiş Sistem

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında kullanılan işletim sistemi ve diğer yazılımlar, İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş durumda. Bu durum, teknolojik bağımsızlığın sağlanması ve sistem güvenliğinin artırılması açısından da önemli bir göstergedir.