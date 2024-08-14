TÜİK Az Evvel Bekleneni Söyledi! 82, 83. 84, 85, 86 Plakalı İller Resmen Açıklandı!

82, 83. 84, 85, 86 Plakalı İller Resmen Açıklandı! TÜİK Az Evvel Bekleneni Söyledi- TÜİK, bir ilçenin il olabilmesi için gerekli kriterleri detaylı bir şekilde açıkladı. Buna göre, bir ilçenin il statüsüne kavuşabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor. Bu temel kriterlerin yanı sıra, şehirleşme düzeyi, altyapı ve ulaşım olanakları, ekonomik çeşitlilik, eğitim düzeyi gibi sosyal ve kültürel faktörler de il olma sürecinde önemli rol oynuyor.

Hangi İlçeler İl Olmaya Aday?

TÜİK'in belirlediği kriterlere uyan ve il olma potansiyeline sahip tam 25 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerin büyük bir kısmı, il olma taleplerini resmi olarak dile getirdi ve başvurularını yaptı. Ancak bu taleplerin henüz onaylanıp onaylanmadığı konusunda kesin bir açıklama bulunmuyor. Türkiye’nin yeni illeri olmaya en yakın ilçeler ise şöyle sıralanıyor:

Kozan, Adana – Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman – Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara – Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir – Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir – Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır – Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari – Nüfus: 112.826

Elbistan, Kahramanmaraş – Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli – Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya – Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin – Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu – Nüfus: 122.597

Cizre, Şırnak – Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla – Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın – Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa – Nüfus: 166.129

Erciş, Van – Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak – Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya – Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay – Nüfus: 246.639

Siverek, Şanlıurfa – Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ – Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa – Nüfus: 255.032

Tarsus, Mersin – Nüfus: 329.494

Gebze, Kocaeli – Nüfus: Belirtilmemiş

İl Olma Sürecinde Neler Bekleniyor?

İl olma süreci, yalnızca nüfus ve coğrafi şartlarla sınırlı değil. Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyi de dikkate alınıyor. TÜİK’in açıklamalarına göre, il olma potansiyeline sahip ilçeler, mevcut yapılarıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek düzeyde olmalı. Bu nedenle, bu ilçeler sadece sayı ve mesafe kriterlerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik ve sosyal altyapılarını da geliştirmek zorunda.

İl olma sürecinin nihai kararı, ilgili bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığı’nın onayıyla netleşecek. Ancak, TÜİK’in açıkladığı kriterleri karşılayan ilçelerin büyük bir kısmının bu statüye kavuşması bekleniyor. Yeni illerin Türkiye’nin genel yönetim yapısını nasıl etkileyeceği ve bölgesel kalkınmaya nasıl katkı sağlayacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

Kaynak: TÜİK

Derleme: Gazeteoku.com