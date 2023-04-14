Tuba Büyüküstün’ün babası sergi tanıtımında konuştu! Ancak bu sözler beklenirdi

40 yaşındaki başarılı oyuncu sayısız dizi ve filmde aldığı rollerle kendisini tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya sevdirmiş oyunculardan birisi olarak hayranları tarafından takip ediliyor. Tuba Büyüküstün, kendisini oyunculuğa ilk adadığı zamanlarda Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekor ve Tasarım bölümünde okuyordu. Burada çekilen bir fotoğraftan keşfedilen güzel oyuncu kariyer basamaklarını hızla tırmandı.



6 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR



Hayranları tarafından çok sevilen Tuba Büyüküstün’ün Instagram’da tam 6 milyon takipçisi var. Sık sık yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla olan etkileşimini koparmayan güzel oyuncu, samimi karakterini paylaşımlarında da yansıtıyor.



TUBA BÜYÜKÜSTÜN’ÜN BABASININ SÖZLERİ



Tuba Büyüküstün’ün 2 sene önceden başlanan balmumu heykeli tamamlandı. Sergiden önce tanıtımı yapılan balmumu heykel bugün sergilendi. Tuba Büyüküstün’ün balmumu heykeli ile neredeyse gerçeğe yakın benzerliği hayran bıraktı.



Madame Tussauds İstanbul’da Tuba Büyüküstün’ün balmumu sergilenecek. Burada sanat, spor ve bilim camiasından 70 üzerinde önemli kişinin balmumu heykelleri sergileniyor. Tuba Büyüküstün, tanıtımda Toprak ve Maya ismindeki kızları ve babası Serdar Büyüküstün ile beraber bulundu.



“RUHU GÜZEL KIZIM”



Tuba Büyüküstün’e kızının balmumu figürünün tanıtımı esnasında eşlik eden baba Serdar Büyüküstün “Bir babadan ancak bu sözler beklenirdi” diyecek şu güzel sözleri sarf etti:



“Bu harika anları bize yaşattığı için çok mutluyuz. Teşekkür ederiz ruhu güzel kızım. Seninle çok gurur duyuyoruz.”