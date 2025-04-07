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TRT'nin Teşkilat dizisinde bir şok daha; O da ayrılıyor

TRT1'in beş sezondur izleyiciyle buluşan fenomen dizisi Teşkilat, son dönemde yaşanan ayrılıklarla gündemde.

TRT'nin Teşkilat dizisinde bir şok daha; O da ayrılıyor

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Tuvana Türkay ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı dizi, kadrosundaki değişikliklerle dikkat çekiyor.

Aybüke Pusat'ın Ayrılığı ve Sonrası

Dizinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat, 2 Nisan'da yaptığı tüketim boykotu çağrısına destek veren paylaşımının ardından, ertesi gün Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. TRT tarafından yapılan açıklamada oyuncunun adına yer verilmezken, bu karar medya ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı.​

Murat Aygen'in Diziden Ayrılışı

Teşkilat dizisinde Tufan karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Murat Aygen'in de projeden ayrılacağı kesinleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aygen'in ayrılığı daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle gerçekleşecek. Bu ayrılıkla birlikte, dizinin kadrosunda önemli bir değişiklik daha yaşanmış olacak.​

Gizem Güneş'in Veda Haberi

Dizide Altay karakterinin kız kardeşi Selen'i canlandıran genç oyuncu Gizem Güneş'in de projeye veda edeceği öğrenildi. Güneş'in ayrılığı, izleyiciler arasında farklı tepkilere neden oldu; bazıları bu habere üzülürken, bazıları ise yeni gelişmeleri merakla bekliyor.​

Dizinin Geleceği ve Yeni Sezon Planları

Teşkilat dizisinin, haziran ayına kadar reyting başarısını sürdürmesi halinde 6. sezonunun çekileceği belirtiliyor. Yapımcılar, kadrodaki bu değişikliklerin ardından yeni karakterler ve oyuncularla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin geleceği ve yeni sezondaki gelişmeler, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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