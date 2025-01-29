Trafikte kıyamet; Hurda teşviki bekleyene müjde

Bu durum, her dört otomobilden birinin “hurda” statüsünde olduğunu gösteriyor. Öte yandan, 0-5 yaş arası genç araçların oranı son 7 yılda %20’den fazla düşüşle %24,5’e geriledi. Uzmanlar, özellikle 21 yaş ve üzeri araçların trafikteki payının %25,6’ya ulaşmasını, hem çevresel riskler hem de güvenlik açısından endişe verici buluyor.

Yasa Teklifiyle ÖTV Muafiyeti Geliyor

TBMM’de tartışılmaya hazırlanan yeni bir teklif, bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor. Taslak metne göre, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya çıkarıp sıfır kilometre araç aldıklarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) avantajından yararlanabilecek. Bu adımın temel amacı, çevreye zararlı eski araçların trafikten çekilmesini sağlamak ve yerli üretimle üretilen modern, emisyon dostu araçlara geçişi hızlandırmak.-

Hedef: Güvenlik, Çevre ve Ekonomi Üçlüsü

Teşvik planı, yalnızca çevresel faydalarla sınırlı değil. Trafik kazalarının önemli bir kısmının teknik açıdan zayıf eski araçlardan kaynaklandığı düşünüldüğünde, yeni düzenlemenin yol güvenliğini artırması da bekleniyor. Ayrıca, otomotiv sektöründe yerli üretimin desteklenmesiyle ekonomik canlanmaya katkı sağlanması öngörülüyor.

İstatistikler Ne Diyor?

11-15 Yaş Grubu: Son verilere göre bu kategorideki araçların oranı %5,8 artışla %20,3’e yükseldi.

21 Yaş Üstü Araçlar: Trafiğin dörtte birinden fazlasını (%25,6) oluşturuyor.

Hurda Sınırı: Türkiye’de bir otomobilin hurda sayılması için 25 yaşını doldurması gerekiyor.

Kaynak: TÜİK Resmi İstatistikleri

Not: Bu içerik, güncel veriler ve resmi kaynaklar referans alınarak hazırlanmıştır. Bilgiler TBMM taslak metinlerine dayanmaktadır.