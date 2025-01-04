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TOYOTA tabuları yıktı; O tutulan modelin tamamına taksit yapılıyor

Toyota, 2025 yılında otomobil sahibi olma hayali kuranlara çağının ötesinde bir kampanya sunuyor.

TOYOTA tabuları yıktı; O tutulan modelin tamamına taksit yapılıyor

Tüm Toyota modellerinde %100 kredi imkânı ve Corolla Sedan modelinde çarpıcı indirimler, Toyota’nın bu yıla damgasını vurmasını sağlıyor. İşte bu kampanyanın ayrıntıları...

Toyota’dan Yeni Yıl Sürprizi

Toyota, 2025 Ocak ayında yeni kampanyalarıyla dikkatleri çekiyor. Tüm Toyota modellerine %100 kredi desteği ve Corolla Sedan modeline özel indirimlerle müşterilere büyük kolaylıklar sunuluyor. Bu kampanya, yeni bir aracı uygun koşullarla almak isteyenler için eşsiz bir fırsat oluşturuyor.

Tüm Toyota Modellerinde %100 Kredi Avantajı

Toyota’nın Ocak 2025 kampanyası, ALJ Finans’ın sunduğu finansman desteği ile şirketler ve bireyler için çok cazip bir kredi imkânı sağlıyor.

Tüzel ve Şahıs Şirketleri: Binek ve hafif ticari araçlarda KKDF muafiyetli %100 kredi avantajından yararlanabilir.

Bireysel Müşteriler: Hafif ticari araçlarda %100 kredi desteği mümkün.

Bu kampanya, şirket sahiplerinden bireysel kullanıcılara kadar genşi bir yelpazeye hitap ediyor.

Corolla Sedan’da Büyük İndirimler

Toyota’nın en sevilen modellerinden biri olan Corolla Sedan, yeni yılda çok cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. 1 Ocak 2025 tarihli fiyat listesinde tüm versiyonlar için önemli indirimler dikkat çekiyor. Özellikle 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonunda tam 200 bin TL’ye varan indirim mevcut. Bu durum, Corolla Sedan sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Kampanya Detayları ve Fiyat Listesi

Toyota’nın özel kampanyası, 1 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. ALJ Finans tarafından sunulan kredi kampanyası kapsamında, güncel fiyatlama koşulları ve şartlar uygulanacaktır. Corolla Sedan modelinin indirimli fiyatları ise şu şekildedir:

1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.463.000 TL

1.5 Dream Multidrive S: 1.605.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.727.000 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.806.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.932.000 TL

Kaynak: Gazeteoku.com

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