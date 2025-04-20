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Toyota fiyatlarda devrim yaptı; O model 1.9 milyon TL'den başlıyor!

Toyota, 2025 model yılına hızlı bir giriş yaptı. SUV segmentindeki hibrit oyuncusu Yaris Cross, hem donanım seviyesiyle hem de fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Toyota fiyatlarda devrim yaptı; O model 1.9 milyon TL'den başlıyor!

1.8 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan model, çevreci teknolojiyle konforu bir araya getiriyor.

Hibrit Motor: Güç, Sessizlik ve Ekonomi Bir Arada

Yaris Cross, 1.5 litrelik hibrit motoruyla hem yakıt tasarrufunu hem de performansı dengede tutmayı başarıyor. 116 beygir güç üreten bu sistem, e-CVT şanzımanla birlikte neredeyse sarsıntısız bir sürüş sağlıyor. Özellikle şehir içi kullanımlarda elektrik moduyla ilerleyebilme özelliği, yakıt tüketimini ciddi ölçüde azaltıyor. Toyota'nın verilerine göre araç 100 kilometrede ortalama 4 litre yakıt tüketiyor.

Kompakt Dış, Ferah İç Mekân

Yaris Cross, segmentine göre oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor. Özellikle arka koltukta sunulan diz mesafesi ve 390 litrelik bagaj hacmi günlük kullanımda pratikliği artırıyor. Katlanabilir koltuklar sayesinde taşıma kapasitesi kolaylıkla genişletilebiliyor.

Teknoloji tarafında ise 8 inçlik dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle donatılmış. Üst donanım paketlerinde 10.5 inçlik gelişmiş multimedya ekranı bulunuyor.

Güvenlik Donanımıyla Öne Çıkıyor

Toyota, Yaris Cross’u kapsamlı bir güvenlik paketiyle donatmış. Araç, ANCAP testlerinden beş yıldız alarak sınıfındaki iddiasını pekiştiriyor. Standart olarak sunulan Toyota Safety Sense özellikleri şunları içeriyor:

Adaptif Hız Sabitleyici: Uzun yolda sürücüyü yormadan tempoyu korur.

Şerit Takip Asistanı: Sürücünün dikkat dağınıklığına karşı aracı şeritte tutar.

Çarpışma Önleyici Sistem: Ani durumlarda frenleme yaparak çarpışmayı önler veya etkisini azaltır.

Fiyat-Performans Dengesiyle Dikkat Çekiyor

Pazarda hibrit SUV segmentinde yer alan rakiplerinden Renault Captur E-Tech’in 2 milyon TL’den, Nissan Juke Hybrid’in ise 1.9 milyon TL’den başladığı düşünüldüğünde; Toyota Yaris Cross, fiyat ve donanım dengesinde öne çıkıyor.

2025 Yaris Cross Türkiye Fiyat Listesi

Toyota, Nisan 2025 itibarıyla Yaris Cross’un Türkiye fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.811.500 TL

1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.965.000 TL

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.990.000 TL

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.221.000 TL

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