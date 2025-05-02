GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Toyota Corolla'ya Mayıs ayında okkalı zam; Almak hayal

Mayıs ayının başlamasıyla birlikte Türkiye otomotiv sektöründe hareketlilik hız kazandı. Markalar, döviz kuru ve üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle yeni fiyat listelerini açıklamaya başladı. Bu kapsamda zam yapan ilk markalardan biri de Toyota oldu.

Toyota Corolla'ya Mayıs ayında okkalı zam; Almak hayal

Toyota Corolla, Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden biri olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. 

💰 Toyota Corolla'nın Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu

Toyota, 2025 Mayıs ayı için güncel fiyat listesini yayınladı. Yeni listeye göre 67.000 TL ile 140.000 TL arasında değişen oranlarda zamlar uygulandı.

İşte güncel Toyota Corolla fiyatları:

1.5 Vision Plus Multidrive S 1.625.000 1.558.000 +67.000

1.5 Dream Multidrive S 1.835.000 - -

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.855.000 - -

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.933.000 - -

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.032.000 1.890.500 +141.500

🛍️ Kampanyalı Fiyatlara Dikkat! Süre ve Stok Sınırlı

Toyota, yeni fiyatlarla birlikte sınırlı sayıda araç için kampanyalı satışlar da başlattı. Ancak bu kampanyalar her zaman geçerli değil. Marka, kampanyalı fiyatların sadece stoklarla sınırlı olduğunu vurguluyor.

Bu nedenle Toyota Corolla satın almayı düşünen tüketicilerin, kampanya süresi dolmadan harekete geçmesi öneriliyor.

🧾 Toyota Corolla Satın Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Sıfır araç alırken yalnızca fiyatı değil, birçok detayı göz önünde bulundurmak gerekir. İşte birkaç ipucu:

✅ Kampanya süresini takip edin: Kampanyalar genellikle ay sonuna kadar geçerlidir.

✅ Kredi seçeneklerini araştırın: Toyota Finans ya da bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi fırsatlarını karşılaştırın.

✅ Sigorta ve kasko maliyetlerini dahil edin: Gerçek sahip olma maliyetini hesaplarken bu kalemleri unutmayın.

✅ Test sürüşü yapın: Aracın konforu ve yakıt performansı hakkında fikir edinmek için showroom’ları ziyaret edin.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan

ÇOK OKUNAN HABERLER
Az önce deprem oldu; Naci Görür uyardı! Orası fena gerildi Az önce deprem oldu; Naci Görür uyardı! Orası fena gerildi
Prof . Dr. Ahmet Ercan açıkladı! İstanbul'da o ilçeler 22 kat fazla sallanacak Prof . Dr. Ahmet Ercan açıkladı! İstanbul'da o ilçeler 22 kat fazla sallanacak
Ekici Peynir'den skandala ilişkin açıklama Ekici Peynir'den skandala ilişkin açıklama
Zam hesaplaması geldi; Asgari ücret için ara zam formülü! Zam hesaplaması geldi; Asgari ücret için ara zam formülü!
Ziraat Bankası hesabı olanlara Mayıs ayında 12 bin TL yatıyor Ziraat Bankası hesabı olanlara Mayıs ayında 12 bin TL yatıyor
Mayıs ayının 17, 22, 23, 24, 25, 26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Mayıs ayının 17, 22, 23, 24, 25, 26'sında emekli maaşı alanlar dikkat!
SON HABERLER
Toyota Corolla'ya Mayıs ayında okkalı zam; Almak hayal Toyota Corolla'ya Mayıs ayında okkalı zam; Almak hayal
Aha şimdi yandık; Senelerdir gizlenen böcekler geri döndü Aha şimdi yandık; Senelerdir gizlenen böcekler geri döndü
İşte bu sene faizsiz çiftçi kredisi veren bankalar İşte bu sene faizsiz çiftçi kredisi veren bankalar
İstanbul adalar depremi sonrası Naci Görür konum verdi; Orada birikiyor İstanbul adalar depremi sonrası Naci Görür konum verdi; Orada birikiyor
Canan Karatay 15 sene gençleştiren besini duyurdu; Gece yatmadan önce yiyin Canan Karatay 15 sene gençleştiren besini duyurdu; Gece yatmadan önce yiyin
Az evvel duyuru geldi; Emekliye 21 bin TL ödeme; Emeklinin cüzdan dolar Az evvel duyuru geldi; Emekliye 21 bin TL ödeme; Emeklinin cüzdan dolar
Türkiye'nin en mutsuzları; İşte o 10 şehir... Türkiye'nin en mutsuzları; İşte o 10 şehir...
Tiryakiler yandı; Sigaraya okkalı zam! 120 TL oldu Tiryakiler yandı; Sigaraya okkalı zam! 120 TL oldu