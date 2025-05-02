Toyota Corolla'ya Mayıs ayında okkalı zam; Almak hayal

Toyota Corolla, Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden biri olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

💰 Toyota Corolla'nın Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu

Toyota, 2025 Mayıs ayı için güncel fiyat listesini yayınladı. Yeni listeye göre 67.000 TL ile 140.000 TL arasında değişen oranlarda zamlar uygulandı.

İşte güncel Toyota Corolla fiyatları:

1.5 Vision Plus Multidrive S 1.625.000 1.558.000 +67.000

1.5 Dream Multidrive S 1.835.000 - -

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.855.000 - -

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.933.000 - -

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 2.032.000 1.890.500 +141.500

🛍️ Kampanyalı Fiyatlara Dikkat! Süre ve Stok Sınırlı

Toyota, yeni fiyatlarla birlikte sınırlı sayıda araç için kampanyalı satışlar da başlattı. Ancak bu kampanyalar her zaman geçerli değil. Marka, kampanyalı fiyatların sadece stoklarla sınırlı olduğunu vurguluyor.

Bu nedenle Toyota Corolla satın almayı düşünen tüketicilerin, kampanya süresi dolmadan harekete geçmesi öneriliyor.

🧾 Toyota Corolla Satın Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Sıfır araç alırken yalnızca fiyatı değil, birçok detayı göz önünde bulundurmak gerekir. İşte birkaç ipucu:

✅ Kampanya süresini takip edin: Kampanyalar genellikle ay sonuna kadar geçerlidir.

✅ Kredi seçeneklerini araştırın: Toyota Finans ya da bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi fırsatlarını karşılaştırın.

✅ Sigorta ve kasko maliyetlerini dahil edin: Gerçek sahip olma maliyetini hesaplarken bu kalemleri unutmayın.

✅ Test sürüşü yapın: Aracın konforu ve yakıt performansı hakkında fikir edinmek için showroom’ları ziyaret edin.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/araba-modelleri/corolla-sedan