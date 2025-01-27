TOKİ’den arsa almak çok kolay; Bu illerde yaşayanlara fırsat kapıda!

Bu arsa satışları, hem fiziksel hem de online katılım seçenekleriyle gerçekleştirilecek. Satışlar, Ankara ve İstanbul’da bulunan TOKİ hizmet binalarında yapılacak olup, aynı zamanda internet üzerinden de teklif verilebilecek. Bu şekilde, Türkiye'nin her yerinden yatırımcılar arsa sahibi olma şansı yakalayacak.

TOKİ Arsa Satışı İçin Tarihler ve Detaylar

TOKİ tarafından düzenlenen arsa satışları, 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10:30’da başlayacak. Müzayedeler, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek. Ayrıca, isteyenler için online katılım imkanı da sunulacak. Bu uygulama, Türkiye genelinde herkese ulaşma fırsatı tanıyacak.

Kolay Ödeme Seçenekleri ile Arsa Sahibi Olun

TOKİ, arsa alıcıları için cazip ödeme planları sunuyor. Arsa bedelinin yüzde 25’lik kısmı peşin olarak ödenirken, kalan tutar ise 24 ay vadeli taksitlerle ödenebilecek. Bu ödeme kolaylığı, arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Böylece, büyük meblağlar yerine bütçeye uygun ödeme seçenekleriyle yatırım yapmak mümkün hale geliyor.

Satışa Çıkan Arsaların Konumları

Bu satışa sunulan arsalar, 20 farklı ilde yer alıyor. Satışa çıkarılan iller arasında Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van bulunuyor. Her ilde farklı özelliklere sahip arsalar alıcılarını bekliyor ve yatırımcılar, aradıkları lokasyona uygun seçenekler bulabilecekler.

Kaynak: toki.gov.tr

Derleme: Gazeteoku.com