TOKİ Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı! Yarısı Bizden başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm başvuru şartları

Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak ve depreme karşı dayanıklı şehirler inşa etmek amacıyla başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası, İstanbul’da büyük ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul’da yüzyılın dönüşümüne start veriyoruz” açıklaması sonrası vatandaşlar TOKİ destekli kentsel dönüşüm başvuru süreci ve şartlarını araştırmaya başladı. Kampanya kapsamında sağlanan hibe ve kredi desteklerinin artırılması, başvurulara olan ilgiyi daha da artırdı. Peki, 2025 güncel verileriyle Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

💰 Yarısı Bizden Kampanyasında Destek Tutarları Artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyaya yönelik desteklerin artırıldığını açıkladı. Buna göre;

🏠 Hibe desteği: 700 bin TL'den 875 bin TL’ye çıkarıldı.

🏦 Faizsiz kredi desteği: 700 bin TL'den 875 bin TL’ye yükseltildi.

🚚 Taşınma desteği: 100 bin TL olan destek 125 bin TL oldu.

Bu güncellemeler, hem ev sahipleri hem de bina yenileme sürecine katılmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.



📝 Başvuru Şartları Neler?

“Yarısı Bizden” kampanyasına başvuru yapabilmek için bazı temel şartlar bulunuyor:

Başvuru sahibi, İstanbul’da riskli yapı tespiti yapılmış bir binada oturmalı.

Tapuda bağımsız bölüm maliki olarak kayıtlı olmalı.

Başvuru yalnızca e-Devlet üzerinden yapılmalıdır.

Her bağımsız bölüm için yalnızca bir başvuru kabul edilir.





📅 Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın e-Devlet hizmeti üzerinden alınıyor.

Giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranızla başvuru formunu doldurmanız ve bilgileri onaylamanız yeterli. Sistem, başvurunun onay süreci hakkında da sizi bilgilendiriyor.

İstanbul’da olası büyük depremlere karşı güvenli yapı stokunu artırmayı hedefleyen bu proje, aynı zamanda dar ve orta gelirli vatandaşların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Devletin sağladığı hibe ve faizsiz kredi desteğiyle, eski yapıların yenilenmesi kolaylaşıyor.



⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvurular sadece bağımsız bölüm malikleri tarafından yapılabiliyor.

Ortak başvuru yapılması gerekiyor: Aynı bina içerisinden en az yarıdan fazla malik onayı isteniyor. Başvuru sonrası bina dönüşüm süreci, Bakanlık tarafından yetkilendirilen TOKİ ya da özel firmalar aracılığıyla yürütülüyor.