TOKİ 81 ilde 250 bin Sosyal Konut Projesi detayları ortaya çıktı

TOKİ tarafından yepyeni bir kampanyaya imza atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kapsamında 2+1, 3 + 1 ve 4 + 1, 250.000 konut satışı çıkartılacak. Bu yepyeni proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 81 ilde farklı bölgelerde yepyeni konutlar inşa edilecek. İhaleyle satışa çıkartılacak olan TOKİ 250.000 konut projesinin başvuruları ise e-Devlet'ten yapılacak. İşte TOKİ sosyal konut projesinin başvuru detayları…

81 İlde Ev Sahibi Olmak İsteyenler Müjde

TOKİ tarafından yıl içerisinde birçok farklı konut projesine imza atılıyor. Bu defa başlatılan yeni projeyle beraber 250.000 konut sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara ev sahibi yapacak. İhale çıkartılan 165.055 sosyal konutun 128.378’i Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde yer alıyor. Dar gelirli vatandaşların yüzlerini güldürecek bu proje sayesinde yatay ve yerel mimari kullanılarak uygun çevre dostu konutlar vatandaşlara sunuluyor. Cumhuriyet tarihinde en büyük sosyal konut projesi olarak sunulan bu proje kapsamında sıfır atık prensipleri uygulanarak verimli ve iklim dostu malzemelerle daireler inşa ediliyor.

70 İlde Toplam 165.000 Konut İnşa Edilecek

TOKİ’nin resmi internet sayfasında paylaşılan detaylara göre projenin detayları 250.000 sosyal konut projesi olarak iletiliyor. Proje kapsamında 7 Kasım 2024 tarihinde başlayan ihaleler 2025 Haziran ayına kadar devam edecek. Büyükşehirlerde 128.378 konut inşa edilirken 70 ilde eklenerek toplamda 165.055 konut ihalesi yapılacağı paylaşıldı.

Söz konusu olan konut projesinin henüz ödeme planları ve tarihleri belli olmasa da ihaleye çıkartılacak tarihler tek tek açıklamaya başlandı. Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gözdesi niteliğinde olan TOKİ yılı çarşısında pek çok daha gerilerde vatandaşın ev sahibi olmasına olanak sağlayacak.

Detaylar TOKİ İnternet Sitesinden Duyurulacak

Diğer tüm detayların TOKİ’nin resmi internet sayfasından duyurulacağını paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuruların en veriler üzerinden yapılacağını paylaştı. Proje kapsamında 250.000 konut inşa ederek pek çok dar gelirli vatandaşın uygun fiyatlarla ve yüksek vade oranlarıyla konut sahibi olmasını sağlayacak.

TOKİ Konutlarının Büyüklü Kaç M2?

Dar gelirli pek çok vatandaşın konut sahibi olmasına imkan tanıyan TOKİ’nin 250.000 konutluk sosyal konut projesinde evler 2 + 1 yerden başlıyor. 3 + 1 ve 4 + 1 genişliğindeki evlerinde yer aldığı bu sosyal konut projesi 81 ili de ilgilendirecek. Farklı bölgelerde ve ilçelerde konutlar ihaleye çıkartılacak. Satışa çıkartılacak konut ihalelerinin tümü TOKİ’nin resmi internet sayfasında yer alacak. Vatandaşların ihaleye katılmak için katılım ücretini yatırmaları yeterli olacak.