TOKİ 51 ilde bugün konut ve arsa kampanyasını duyurdu

Hangi şehirlerde satış yapılacak? Teminat tutarları 15 bin TL’den başlarken yüksek değerli arsalar için bu rakam 60 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Bu arsalar konut, ticaret ve sanayi projeleri için büyük fırsatlar sunuyor. Uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat! Tüm detaylar haberimizde…

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan Yatırımcılara Büyük Fırsat

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, yatırımcıları heyecanlandıracak bir arsa satış duyurusuyla gündemde. Türkiye’nin 51 farklı şehrinde toplam 607 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Bu önemli ihale 24 ve 25 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Arsa sahibi olmak isteyenler için hem cazip ödeme koşulları hem de geniş seçenekler sunuluyor.

İhaleye katılacak alıcılar için ödeme şartları oldukça avantajlı. Arsaların bedelinin yalnızca yüzde 25’i peşin alınırken geri kalan tutar 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bu uygun ödeme planı hem bireysel yatırımcılar hem de işletmeler için büyük kolaylık sağlıyor. Geniş ödeme vadeleri sayesinde arsa sahibi olma hayali birçok kişi için gerçeğe dönüşebilir.

Katılım ve Şartlar

Açık artırmaya katılmak isteyenler için bazı şartlar bulunuyor. Gerçek ve tüzel kişilerin Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ’nin banka hesabına belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları arsaların muhammen bedeline göre değişiyor. En düşük teminat 15 bin TL’den başlarken yüksek değerli arsalar için bu tutar 60 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

İki gün sürecek olan açık artırma farklı şehirlerdeki arsalar için ayrı ayrı düzenlenecek. 24 Aralık 2024’te düzenlenecek açık artırma kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Mardin, Sakarya, Balıkesir, Edirne, Aydın, Muğla, Düzce, Malatya, Adana ve Elâzığ’daki arsalar satışa sunulacak. 25 Aralık 2024’te ise Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan ve Mersin illerindeki arsalar yatırımcılarla buluşacak.

Arsaların Kullanım Alanları ve Değerleri

Satışa sunulan arsalar arasında konut, ticaret, sanayi ve turizm projeleri için uygun alanlar bulunuyor. Bu özellikleriyle arsalar hem bireysel yatırımlar hem de büyük çaplı projeler için fırsatlar sunuyor. Fiyatları farklılık gösteren arsalar büyük şehirlerden Anadolu’nun çeşitli bölgelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu satışlar Türkiye’nin şehirleşme sürecine katkıda bulunurken yatırımcılar için de büyük bir kazanç kapısı sunuyor. Arsaların uygun ödeme koşulları ve çeşitliliği farklı gelir gruplarındaki alıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin açık artırmaya katılım şartlarını detaylıca öğrenmesi ve başvuru sürecini zamanında tamamlaması gerekiyor. 24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek bu önemli satış sürecinin Türkiye genelinde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.