Togg T10F çıktı geliyor; Menzili fena

Merakla beklenen sedan modeli T10F, ilk kez Gebze’de yapılan test sürüşlerinde kameralara yakalandı. Otobanda görüntülenen T10F, şık tasarımı, yüksek menzil kapasitesi ve teknolojik donanımıyla dikkatleri üzerine çekti. TOGG’un yıl içerisinde satışa sunmayı planladığı bu yeni modeli, yerli otomotiv sektöründe bir kilometre taşı olmaya aday.

TOGG T10F Nedir? Üç Farklı Teknik Seçenekle Geliyor

Yeni T10F, kullanıcılarına geniş bir teknik yelpaze sunuyor. Üç farklı konfigürasyonla satışa çıkacak olan modelin detayları şöyle:

RWD (Standart menzil – Arkadan itiş)

RWD (Uzun menzil – Arkadan itiş)

AWD (Çift motor – Dört çeker)

Her konfigürasyon, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş. Özellikle şehir içi kullanımda menzil kaygısını ortadan kaldırmak isteyenler için uzun menzilli versiyon dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.



Performans ve Batarya Özellikleri: Beklentinin Üzerinde

TOGG T10F, performans açısından segmentindeki pek çok elektrikli otomobili zorlayacak düzeyde. İşte teknik veriler:

Motor Gücü: 160 kW (217 beygir)

Tork: 350 Nm

Batarya Kapasiteleri:

Standart Menzil: 52,4 kWh – ~350 km

Uzun Menzil: 88,5 kWh – ~600 km

AWD Versiyonu:

0-100 km/s: 4,6 saniye

Tork: 700 Nm

Menzil: ~530 km

T10F’nin bu değerlerle sadece bir şehir otomobili değil, aynı zamanda yüksek performanslı bir sedan alternatifi sunduğu çok net.



Yeni Teknolojiler: V2L Desteği ile Enerji Paylaşımı

T10F’nin yalnızca menzil ve performans verileri değil, sunduğu ileri teknolojiler de onu benzersiz kılıyor. Araçta yer alan V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi sayesinde, T10F bir enerji kaynağına dönüşebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların elektrikli aletleri doğrudan araçtan beslemesini mümkün kılıyor.

Kamp severlerden taşınabilir ofis kullanıcılarına kadar geniş bir kesim için bu özellik ciddi bir avantaj sunuyor.



Yerlilik Oranı Artıyor: Hedef %68

TOGG’un halihazırda piyasadaki SUV modeli T10X, yüzde 51’in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretiliyor. Yeni sedan model T10F ile bu oran ciddi biçimde artacak. TOGG kaynaklarına göre, T10F’de yerlilik oranının %68 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.