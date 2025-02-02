Togg sahipleri çaresiz; Araçlar neden satılmıyor?

TOGG T10X, özellikle SUV ve elektrikli otomobil kategorilerinde zirveye otursa da, ikinci elde aynı başarıyı yakalayamıyor. Peki, TOGG sahipleri araçlarını neden satamıyor? İşte detaylar…

TOGG T10X Sıfır Piyasasında Zirvede

2024 yılı, TOGG için tam anlamıyla başarılarla dolu bir yıl oldu. Elektrikli SUV pazarında rakiplerini geride bırakarak liderliği kimseye kaptırmayan TOGG T10X, Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilgiyi de önemli ölçüde artırdı. TOGG’un sunduğu cazip kampanyalar ve devlet destekleri, markayı sıfır otomobil piyasasında güçlü bir konuma taşıdı.

Ancak bu başarı, ikinci el pazarına aynı şekilde yansımış değil. TOGG sahipleri, araçlarını satmak istediklerinde bekledikleri ilgiyi göremiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri, markanın sunduğu avantajlı sıfır araç kampanyaları.

TOGG’un Sunduğu Cazip Kampanyalar İkinci Eli Etkiliyor

TOGG’un satış stratejisi, yeni araç almak isteyen müşterilere büyük avantajlar sağlıyor. 2024 yılının son çeyreğinde devreye giren sıfır faizli kredi kampanyaları, TOGG’un sıfır araç pazarındaki başarısını perçinledi. Örneğin:

700.000 TL ve 800.000 TL’ye sıfır faizli kredi fırsatları

500.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz imkanı

Bu tür kampanyalar sayesinde müşteriler, ikinci el yerine sıfır araç almayı daha avantajlı görüyor. Sonuç olarak, ikinci el TOGG araçları alıcı bulmakta zorlanıyor.

İkinci Elde TOGG Satmak Neden Zor?

Sıfır Araç Kampanyalarının Çekiciliği

TOGG’un sunduğu düşük faizli veya faizsiz kredi seçenekleri, sıfır araç almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Böyle bir durumda, ikinci el bir TOGG almak pek mantıklı gelmiyor.

İkinci Elde Fiyat Avantajı Oluşmuyor

Normal şartlarda, ikinci el araçlar sıfır modellere göre daha uygun fiyatlı olur. Ancak TOGG sahipleri, araçlarını sıfır fiyatından sadece 150.000 - 200.000 TL daha ucuza satabiliyor. Ancak sıfır araç alırken faizsiz kredi desteği varken, ikinci el almak cazibesini yitiriyor.

Piyasada Yeni ve Fazla Sayıda Araç Var

TOGG’un yüksek üretim kapasitesi ve artan teslimat hızları, piyasada sıfır araç bulunabilirliğini artırıyor. Bu da ikinci el TOGG’ların satışını zorlaştırıyor.

Markanın İkinci El Politikası Net Değil

TOGG’un ikinci el satış ve garanti süreçleri hakkında netleşmiş bir stratejisi olmaması, ikinci el alıcılarını düşündürüyor. Örneğin, marka garantisinin ikinci el alımlarda nasıl işleyeceği, fiyat istikrarının nasıl sağlanacağı gibi konular belirsizliğini koruyor.

İkinci Elde TOGG Alınır mı?

İkinci el bir TOGG almak isteyenler için durum karmaşık. Eğer aracın sıfır fiyatından önemli ölçüde düşük bir teklife ulaşabilirseniz, alım fırsatı doğabilir. Ancak şu an piyasadaki düşük kilometreli TOGG T10X’ler bile, sıfır fiyatına çok yakın etiketlerle satılıyor.

Bu yüzden tüketiciler, ikinci el yerine 500.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz kampanyasından yararlanarak sıfır bir TOGG almayı daha mantıklı buluyor.

İkinci El TOGG Piyasası Canlanır mı?

Bu noktada, TOGG’un ikinci el araç pazarını destekleyici adımlar atıp atmayacağı önemli. Eğer marka, ikinci el araçlara yönelik özel bir fiyatlandırma ve garanti süreci oluşturursa, ikinci el TOGG satışları zamanla hareketlenebilir.



Kaynak: Gazeteoku.com