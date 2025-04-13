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Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, T10F modeliyle otomobil dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.

Tofaş alacak paranız varsa bunun yerine sıfır TOGG T10F alın

Geliştirilen teşvik paketleriyle desteklenen T10F, vatandaşların hayal ettikleri teknolojik ve çevreci otomobil deneyimini yaşaması için cazip finansal olanaklar sunuyor.

Finansal Avantajlarla TOGG Deneyimi

TOGG T10F’in kısa menzil versiyonunun 1.6 milyon TL civarında satışa sunulması bekleniyor. Yeni yürürlüğe giren teşvik paketleri kapsamında, bu tutarın yüzde 70’ine kredi çekilmesi mümkün hale geldi. Bu sayede, yaklaşık 1.2 milyon TL’lik krediyle 48 ay vadeli ödeme planı devreye sokuluyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, standart sıfır otomobil kredilerinde sıkça görülen 12 aylık ödeme vadelerinin ötesinde, TOGG’un sunduğu 48 aylık vade desteği finansal açıdan önemli bir avantaj sağlıyor. Vatandaşların cebinde örneğin 400.000 TL bulunması durumunda, aylık yaklaşık 25.000 TL ödeyerek TOGG T10F sahibi olmak mümkün hale geliyor.

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