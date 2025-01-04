Tipi şeklinde kar yağacak... Buz keseceğiz! Türkiye'de yoğun kış kapıda

Ülke genelinde kar ve sağanak yağmur etkisini göstermeye başlarken, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi beklendiği belirtildi.

Kar Yağışı Beklenen 16 İl

Meteorolojik verilere göre, 5 Ocak Pazar günü kar yağışı beklenen iller şunlar:

Bolu

Kastamonu

Çorum

Yozgat

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

Bayburt

Bingöl

Erzurum

Muş

Bitlis

Ardahan

Kars

Ağrı

Hakkari

Tunceli

Elazığ

Diyarbakır

Batman

Van

Bu illerde kar yağışının yanı sıra, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi yaşanabilir. Vatandaşların, özellikle bu bölgelerde seyahat edeceklerin, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları önerilmektedir.

Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi

Kar yağışının yanı sıra, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde buza bağlı tehlikeler de artacak. Karla karışık yağmur ve don olayları nedeniyle yollar kayganlaşabilir ve trafikte aksamalara yol açabilir. Çığ tehlikesi nedeniyle, bu bölgelerde dağcılık ve doğa yürüyüşü yapanların dikkatli olmaları gerekecek.

Sıcaklıklar Düşecek, Kış Koşulları Sertleşecek

Meteoroloji, pazar günü itibariyle hava sıcaklıklarının ülke genelinde belirgin şekilde düşeceğini ve birçok ilde sıfırın altına inmesinin beklendiğini bildirdi. Özellikle iç bölgelerde hava sıcaklıkları -5 ile -10 derece arasında değişebilirken, kıyı bölgelerinde ise yağmur ve rüzgar etkili olacak.

Öneriler ve Uyarılar

Kar ve Buzlanma Tehlikesi: Yolda olanların, özellikle araç sahiplerinin kış lastiği kullanmalarını ve sürüş hızlarını azaltmalarını öneriyoruz.

Sosyal Hayatta Güvenlik: Dışarıda olanların kar yağışından korunmak için kalın giyinmeleri, sıcak içecekler almaları ve mümkünse evlerinde kalmaları öneriliyor.

Dağcılar ve Doğa Sporları: Çığ tehlikesine karşı dağcıların dikkatli olmaları ve yerel otoritelerden izin almadan dağa tırmanmamaları tavsiye ediliyor.

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Kaynak: Meteoroloji

Derleme: gazeteoku.com