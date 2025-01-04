Tipi şeklinde kar yağacak... Buz keseceğiz! Türkiye'de yoğun kış kapıda

Ülke genelinde kar ve sağanak yağmur etkisini göstermeye başlarken, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi beklendiği belirtildi.
Kar Yağışı Beklenen 16 İl
Meteorolojik verilere göre, 5 Ocak Pazar günü kar yağışı beklenen iller şunlar:
Bolu
Kastamonu
Çorum
Yozgat
Sivas
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Bingöl
Erzurum
Muş
Bitlis
Ardahan
Kars
Ağrı
Hakkari
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Batman
Van
Bu illerde kar yağışının yanı sıra, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi yaşanabilir. Vatandaşların, özellikle bu bölgelerde seyahat edeceklerin, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları önerilmektedir.
Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi
Kar yağışının yanı sıra, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde buza bağlı tehlikeler de artacak. Karla karışık yağmur ve don olayları nedeniyle yollar kayganlaşabilir ve trafikte aksamalara yol açabilir. Çığ tehlikesi nedeniyle, bu bölgelerde dağcılık ve doğa yürüyüşü yapanların dikkatli olmaları gerekecek.
Sıcaklıklar Düşecek, Kış Koşulları Sertleşecek
Meteoroloji, pazar günü itibariyle hava sıcaklıklarının ülke genelinde belirgin şekilde düşeceğini ve birçok ilde sıfırın altına inmesinin beklendiğini bildirdi. Özellikle iç bölgelerde hava sıcaklıkları -5 ile -10 derece arasında değişebilirken, kıyı bölgelerinde ise yağmur ve rüzgar etkili olacak.
Öneriler ve Uyarılar
Kar ve Buzlanma Tehlikesi: Yolda olanların, özellikle araç sahiplerinin kış lastiği kullanmalarını ve sürüş hızlarını azaltmalarını öneriyoruz.
Sosyal Hayatta Güvenlik: Dışarıda olanların kar yağışından korunmak için kalın giyinmeleri, sıcak içecekler almaları ve mümkünse evlerinde kalmaları öneriliyor.
Dağcılar ve Doğa Sporları: Çığ tehlikesine karşı dağcıların dikkatli olmaları ve yerel otoritelerden izin almadan dağa tırmanmamaları tavsiye ediliyor.
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Kaynak: Meteoroloji
Derleme: gazeteoku.com