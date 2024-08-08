Tiktok kapatılıyor! İnstagram açılacak mı derken Tik tok kapanıyor

Son dakika Tiktok kapatılıyor! İnstagram ve Roblox'un kapatılması ardından ne zaman açılacak soruları sık sık geliyordu. Ancak bir haber de Tiktok'tan geldi. Tiktok'un kapatılması gündemde.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman son dakika olarak Tiktok açıklaması yaptı. Tiktok kapanacak mı, Tiktok kapatılıyor mu merak ediiyor.

Başkan Yayman, "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor. TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil." diyerek Tiktok'un kapatılacağını işaret etti.

Tiktok ne zaman kapanacak?

Tiktok özellikle son günlerde popüler olan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yapılan paylaşımlar nedeniyle kapatılması gündemde. Bu hafta sonu Tiktok resmi gazete ile kapatılabilir.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yayman, "Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz." açıklaması yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk gibi, Recep Tayyip Erdoğan videoları da şu an için çok popüler oluyor. Özellikle diğer devlet başkanlarıyla sarılma videoları Tiktok'tan üretiliyor. Tiktok canlı yayınları da göz önüne getirilince komisyon Tiktok kapatmak haricinde bir şansın kalmadığını ifade ediyor.

İnstagram ne zaman açılacak?

İnstagram'ın açılması da oldukça uzayacak gibi görünüyor. Türkiye instagram an itibariyle LGBT konusundaki 'endişelerini' dile getirdi. Gelecek hafta TBMM komisyonunda dijital platformlarla ilgili toplantı yapılacak. İnstagram açılması en az 2 hafta daha ertelenmiş durumda.

İnstagram sonrası Tiktok kapatılması Türkiye için nasıl günler bekliyor bekleyip göreceğiz. Yerli ve milli sosyal medya kaçınılmaz olacak gibi duruyor.