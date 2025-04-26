Tesla Model Y Türkiye fiyatı şaşkına çevirdi; Yüzde 10 ÖTV’li satılıyor

Şirket, tek motorlu ve arkadan itişli Tesla Model Y Standard Range (SR RWD) modelini %10 ÖTV dilimi içerisinde Türkiye’de satışa sundu.



Türkiye'ye Özel Öncelikli Teslimat ve Fiyatlandırma 📈

Tesla Türkiye’den Berk Tezveren’in yaptığı açıklamaya göre, şimdilik sınırlı sayıda yapılandırılmış araç envantere eklenmiş durumda. Yeni bir toplu listeleme ise önümüzdeki hafta planlanıyor. Ayrıca renk seçeneklerinde herhangi bir ÖTV dilimi değişikliği yapılmadığı için, kullanıcılar diledikleri renk tercihlerini rahatça yapabiliyor.

Yeni Model Y SR, Türkiye’de vergiler dahil 1.909.116 TL fiyat etiketiyle satışta. Vergisiz baz fiyatı ise 1.408.790 TL olarak belirlenmiş. Araçlar, Tesla’nın Berlin fabrikasında üretilerek Türkiye’ye özel öncelikli sevkiyatla getirildi.



Yenilenen Tasarım ve Gelişmiş Donanım Özellikleri 🌟

Yeni Model Y SR, yalnızca fiyat avantajı değil, sunduğu tasarım ve donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor:

Modern LED far tasarımı ve yatay şerit LED stoplar

RGB ambiyans aydınlatma

Arka koltuklara özel ekran

Akustik camlar

Soğutmalı koltuklar

16 hoparlörlü yeni ses sistemi

Araçta ayrıca ekran üzerinden kontrol edilen bir vites seçici bulunurken, sinyal kolu geleneksel şekilde korunmuş. Elektrikli arka koltuklar, dev cam tavan ve 250 kW hızlı şarj desteği gibi özellikler de yeni modelde yer alıyor.



Performans ve Menzil Değerleri: Şehir ve Uzun Yol İçin İdeal 🚀

Tesla Model Y SR, tek motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor. CLTC verilerine göre menzil değerleri:

19 inç jantlarla: 593 km

20 inç jantlarla: 559 km

Çift motorlu versiyon ise 0-100 km/s hızlanmayı 4.3 saniyede gerçekleştirirken,

719 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Performans odaklı versiyonun ise ilerleyen dönemlerde tanıtılması bekleniyor.



Yenilikçi Fren Sistemi ile Daha Güvenli Sürüş 🚦

Tesla, yeni Model Y SR’de fren sistemi üzerinde de geliştirmelere imza attı. Sürücünün fren pedalına uyguladığı kuvvete göre rejeneratif frenleme ve fiziksel frenler arasında geçiş yapan sistem sayesinde:

Fren disk ömrü uzuyor

Sürüş konforu ve güvenliği artıyor

İki ayrı fren devresi bulunan araç, hem manuel sürüşte hem de otonom modda daha yumuşak ve öngörülebilir bir fren deneyimi sunuyor.



Tesla’dan Türkiye Pazarına Güçlü Bir Mesaj

Tesla’nın %10 ÖTV diliminde sunduğu Model Y SR modeli, Türkiye pazarına verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Gelişmiş donanım özellikleri, performans verileri ve rekabetçi fiyatı ile yeni Model Y SR, elektrikli araç tercih eden kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.tesla.com/tr_tr/modely