GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Tesla Model Y Türkiye fiyatı şaşkına çevirdi; Yüzde 10 ÖTV’li satılıyor

Elektrikli otomobil pazarında önemli bir oyuncu olan Tesla, Türkiye’deki kullanıcılar için beklenen müjdeyi sonunda verdi.

Tesla Model Y Türkiye fiyatı şaşkına çevirdi; Yüzde 10 ÖTV’li satılıyor

Şirket, tek motorlu ve arkadan itişli Tesla Model Y Standard Range (SR RWD) modelini %10 ÖTV dilimi içerisinde Türkiye’de satışa sundu.


Türkiye'ye Özel Öncelikli Teslimat ve Fiyatlandırma 📈

Tesla Türkiye’den Berk Tezveren’in yaptığı açıklamaya göre, şimdilik sınırlı sayıda yapılandırılmış araç envantere eklenmiş durumda. Yeni bir toplu listeleme ise önümüzdeki hafta planlanıyor. Ayrıca renk seçeneklerinde herhangi bir ÖTV dilimi değişikliği yapılmadığı için, kullanıcılar diledikleri renk tercihlerini rahatça yapabiliyor.

Yeni Model Y SR, Türkiye’de vergiler dahil 1.909.116 TL fiyat etiketiyle satışta. Vergisiz baz fiyatı ise 1.408.790 TL olarak belirlenmiş. Araçlar, Tesla’nın Berlin fabrikasında üretilerek Türkiye’ye özel öncelikli sevkiyatla getirildi.


Yenilenen Tasarım ve Gelişmiş Donanım Özellikleri 🌟

Yeni Model Y SR, yalnızca fiyat avantajı değil, sunduğu tasarım ve donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor:

Modern LED far tasarımı ve yatay şerit LED stoplar

RGB ambiyans aydınlatma

Arka koltuklara özel ekran

Akustik camlar
Soğutmalı koltuklar

16 hoparlörlü yeni ses sistemi

Araçta ayrıca ekran üzerinden kontrol edilen bir vites seçici bulunurken, sinyal kolu geleneksel şekilde korunmuş. Elektrikli arka koltuklar, dev cam tavan ve 250 kW hızlı şarj desteği gibi özellikler de yeni modelde yer alıyor.


Performans ve Menzil Değerleri: Şehir ve Uzun Yol İçin İdeal 🚀

Tesla Model Y SR, tek motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor. CLTC verilerine göre menzil değerleri:

19 inç jantlarla: 593 km

20 inç jantlarla: 559 km

Çift motorlu versiyon ise 0-100 km/s hızlanmayı 4.3 saniyede gerçekleştirirken,

719 km’ye kadar menzil sunabiliyor. Performans odaklı versiyonun ise ilerleyen dönemlerde tanıtılması bekleniyor.


Yenilikçi Fren Sistemi ile Daha Güvenli Sürüş 🚦

Tesla, yeni Model Y SR’de fren sistemi üzerinde de geliştirmelere imza attı. Sürücünün fren pedalına uyguladığı kuvvete göre rejeneratif frenleme ve fiziksel frenler arasında geçiş yapan sistem sayesinde:

Fren disk ömrü uzuyor

Sürüş konforu ve güvenliği artıyor

İki ayrı fren devresi bulunan araç, hem manuel sürüşte hem de otonom modda daha yumuşak ve öngörülebilir bir fren deneyimi sunuyor.


Tesla’dan Türkiye Pazarına Güçlü Bir Mesaj

Tesla’nın %10 ÖTV diliminde sunduğu Model Y SR modeli, Türkiye pazarına verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Gelişmiş donanım özellikleri, performans verileri ve rekabetçi fiyatı ile yeni Model Y SR, elektrikli araç tercih eden kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.tesla.com/tr_tr/modely

ÇOK OKUNAN HABERLER
İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı
Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı
Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı
Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
SON HABERLER
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek! ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek
Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi
Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek! Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek!
Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı