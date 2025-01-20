Tesla Model 2 Türkiye fiyatı lokum gibi; Bu fiyata yok satar

Şirket, daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmek amacıyla yeni bir model geliştirdi: Tesla Model 2. Bu model, özellikle uygun fiyatı ve Tesla kalitesini bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Model 2'nin Türkiye'deki fiyatı da büyük oranda belirlenmiş durumda.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin ekosistemini daha geniş bir kitleye ulaştırmak istediğini daha önce açıklamıştı. Bu hedef doğrultusunda, Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli araçlara olan ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Geliştirme aşamasındaki Tesla Model 2, 2025 yılı sonuna kadar tanıtılacak ve satışa sunulacak.

Tesla Model 2’nin Türkiye fiyatı hakkında yapılan açıklamalara göre, 20 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat, mevcut kur üzerinden hesaplandığında, yaklaşık 950 bin TL civarında bir fiyatla karşımıza çıkacak. Tesla Model 2, Türkiye'deki elektrikli araç piyasasında önemli bir yer edinebilir. Zira bu araç, yalnızca yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile satışa sunulacak, bu da fiyatının daha cazip olmasını sağlayacak.

Elon Musk, özellikle Avrupa ve Türkiye gibi elektrikli araç pazarının henüz emekleme aşamasında olduğu bölgelerde Tesla Model 2’yi piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu bölgelerde, Çinli otomobil üreticileri, düşük fiyatlı elektrikli araçlarla güçlü bir rekabet oluşturuyor. Tesla Model 2 ise, bu rekabette Tesla'nın öne çıkmasını sağlayacak bir çözüm olarak görülüyor.

Tesla Model 2'nin 2025 yılının Haziran ayında tanıtılması ve Eylül ya da Ekim aylarında satışa sunulması bekleniyor. Ancak, hangi pazarlarda satışa sunulacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Tesla'nın bu stratejik hamlesi, elektrikli araç dönüşümünü hızlandırmayı ve daha fazla kullanıcının Tesla ekosistemine katılmasını sağlamayı hedefliyor. Tesla Model 2, bu alandaki rekabeti daha da kızıştırabilir.