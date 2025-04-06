Teşkilat dizisinden atılmıştı; Aybüke Pusat'ın bölüm başı kaç para aldığı ortaya çıktı

Başrol oyuncularından Aybüke Pusat’ın, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısı sonrası diziden apar topar çıkarılması, hem sektörde hem de kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Boykot Paylaşımı Sonrası Fırtına Koptu

Aybüke Pusat’ın 2 Nisan tarihinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı “Bugün hiçbir satın alma yapmıyoruz” paylaşımı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi tarafından bireysel bir çağrı olarak değerlendirilse de, TRT Genel Müdürlüğü olaya farklı bir pencereden baktı. Genel Müdür Zahid Sobacı, yaptığı açıklamada Pusat’ın bu paylaşımının “TRT’nin kurumsal ilkeleriyle bağdaşmadığını” belirtti ve oyuncunun diziden çıkarıldığını duyurdu.

Stok Bölümler İçin Sete Geri Dönüyor

Dizinin hayranları, bu ani gelişme karşısında hem şaşkınlık hem de tepki içindeyken, bir yandan da Pusat’ın dizideki karakterine ne olacağı sorusuna yanıt arıyordu. Edinilen bilgilere göre, dizinin halihazırda çekilmiş ancak eksik kalan sahnelerinin tamamlanması için oyuncu kısa süreliğine yeniden sete dönecek. Bu gelişme, karakterin senaryo dışı bırakılması yerine, belirli bir kurgu çerçevesinde veda edeceği yönünde yorumlandı.

Veda Şekli Merak Konusu

Haziran ayında beşinci sezon finalini yapacak olan Teşkilat dizisinde, Aybüke Pusat’ın canlandırdığı karakterin nasıl bir vedayla ekranlara veda edeceği şimdiden dizinin müdavimleri tarafından merakla bekleniyor. Senaryoda doğal bir ayrılıkla mı çıkacağı, yoksa dramatik bir finalle mi sahneden çekileceği henüz netlik kazanmış değil.

Bölüm Başı Kazancı Gündeme Oturdu

Yaşanan bu sürecin ardından en çok konuşulan bir diğer konu ise Aybüke Pusat’ın diziden elde ettiği kazanç oldu. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan gazeteci Cem Küçük, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Küçük, Pusat’ın Teşkilat dizisinden bölüm başına tam 500 bin TL kazandığını söyledi. Bu rakam, ayda ortalama dört bölüm çekimiyle 2 milyon TL'lik bir gelire denk geliyor.