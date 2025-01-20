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Teşkilat dizisinde ayrılık üstüne ayrılık; Kadro silbaştan

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 128. bölümün ardından izleyicilerini şaşırtacak önemli değişikliklere sahne oluyor.

Teşkilat dizisinde ayrılık üstüne ayrılık; Kadro silbaştan

Dizinin yeni sezonunda dört önemli karaktere veda ediliyor. İşte ayrılan isimler ve detaylar:

Diziden Ayrılan Oyuncular

Cem Uslu (Suat): Dizide Suat karakterine hayat veren Cem Uslu, Teşkilat dizisine veda eden isimlerden biri oldu.

Hande Dilan Hancı (Zeynep): Yeni sezonda kadroya dahil olan ve Korkut'un kardeşi Zeynep rolünü canlandıran Hande Dilan Hancı da diziye veda etti.

Suavi Eren (Ender Yalçındağ): Altay Yüzbaşı cephesinde Ender Yalçındağ karakterine hayat veren Suavi Eren de diziden ayrılan bir diğer isim oldu.

Volkan Karakteri: Suat'ın adamı olarak bilinen Volkan karakteri de diziye veda edenler arasında yer aldı.

Yeni Katılan Oyuncular ve Karakterler

Ayrılıkların ardından diziye yeni isimler de katıldı. Özellikle Ejder karakteriyle usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın kadroya dahil olması, izleyiciler arasında heyecan yarattı. Ayrıca, Altay karakteriyle Tolga Sarıtaş ve Neslihan Tuna karakteriyle Aybüke Pusat da yeni sezonda önemli roller üstleniyor.

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