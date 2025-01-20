TEMU gümrük vergisi ve alışveriş limiti ne kadar?

Amazon, AliExpress ve TEMU gibi e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlere uygulanacak yeni vergi oranları Resmi Gazete’de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.

Peki, TEMU gümrük vergisi ne kadar oldu? Yurt dışı alışveriş limitleri nasıl değişti? İşte Temu ve diğer e-ticaret sitelerinden alışveriş yapanları yakından ilgilendiren yeni düzenleme!

Yeni Düzenlemeyle Temu Gümrük Vergisi Oranı Artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir süredir yurt dışı alışveriş sitelerinden yapılan bireysel siparişler konusunda yeni düzenlemelerin geleceğini duyuruyordu. Beklenen değişiklik Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlandı ve 150 Avro olan gümrük muafiyeti kaldırıldı.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından getirilen ürünler için uygulanacak vergi oranları önemli ölçüde artırıldı.

Yeni gümrük vergisi oranları şu şekilde:

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden yapılan alışverişlerde yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacak.

Diğer ülkelerden (Çin, ABD, Asya ülkeleri gibi) yapılan alışverişlerde ise yüzde 60 gümrük vergisi alınacak.

Bu oranlar, özellikle Çin merkezli TEMU ve AliExpress gibi sitelerden yapılan alışverişleri doğrudan etkileyecek.

Yurt Dışı Alışverişlerinde 150 Avro Muafiyeti Kalktı!

Daha önce yurt dışından yapılan alışverişlerde 150 Avro’ya kadar olan siparişler vergi muafiyeti kapsamında değerlendiriliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu sınır tamamen kaldırıldı.

Artık değeri 30 Avro’yu geçmeyen eşyalar ile 1500 Avro’ya kadar olan ilaçlar haricindeki tüm yurt dışı siparişleri vergiye tabi olacak.

Özetle: TEMU, Amazon veya AliExpress’ten yapılan her alışverişte, belirlenen vergi oranlarına göre ek ücret ödenecek.

Temu Alışverişlerinde Minimum Sepet Tutarı Kaç TL Oldu?

Vergi oranlarının artırılmasının ardından yurt dışı alışveriş yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de minimum sepet tutarı oldu.

Daha önce 150 Avro altındaki siparişler için herhangi bir vergi uygulanmazken, yeni düzenleme ile tüm siparişler için yüzde 30 veya yüzde 60 vergi zorunlu hale getirildi.

Bu durumda, yeni vergi düzenlemesi nedeniyle küçük alışverişler artık cazibesini kaybedecek. Çünkü düşük tutarlı siparişlerde bile yüksek vergi ödenmesi gerekecek.

Örnek hesaplama yapmak gerekirse:

1000 TL’lik bir sipariş verdiğinizde eğer siparişiniz Avrupa’dan geliyorsa 1300 TL, Çin veya ABD’den geliyorsa 1600 TL’ye mal olacak.

2000 TL’lik bir alışverişte ise vergi dahil fiyat Avrupa’dan geliyorsa 2600 TL, diğer ülkelerden geliyorsa 3200 TL olacak.

Yeni Vergi Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme Ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bundan sonra yurt dışından bireysel alışveriş yapmak isteyen herkesin, sipariş verirken vergi oranlarını göz önünde bulundurması gerekecek.



1. TEMU’dan alışveriş yaparken artık ne kadar vergi ödenecek?

Avrupa’dan siparişlerde yüzde 30, diğer ülkelerden siparişlerde yüzde 60 vergi uygulanacak.

2. 150 Avro’luk vergi muafiyeti hala geçerli mi?

Hayır. 150 Avro’luk muafiyet kaldırıldı. Artık tüm siparişler için vergi ödenecek.

3. TEMU’dan küçük tutarlı sipariş vermek avantajlı mı?

Hayır. Vergi oranları küçük siparişleri de kapsadığı için düşük fiyat avantajı büyük ölçüde kayboldu.

4. Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Ağustos ayı itibarıyla yeni vergi düzenlemesi yürürlüğe giriyor.

5. Türkiye'de bu düzenlemeye tepki var mı?

Evet. Tüketiciler yurt dışı alışverişlerine uygulanan yüksek vergilerden şikayetçi. Ancak hükümet, Türkiye’deki yerel üretimi ve ticareti koruma amacıyla bu düzenlemeyi getirdiğini belirtiyor.