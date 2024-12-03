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Tekstil Dünyasında Sarsıcı Anlaşma! Altınyıldız ve Bahariye Mensucat’tan Dev İş birliği

Türkiye'nin tekstil sektöründe büyük iş birliği gerçekleşti. Altınyıldız sektördeki köklü firmalardan Bahariye Mensucat ile stratejik bir anlaşma imzalayarak önemli bir adım attı.

Tekstil Dünyasında Sarsıcı Anlaşma! Altınyıldız ve Bahariye Mensucat’tan Dev İş birliği

Yapılan anlaşma sadece kumaş üretimiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda satış süreçlerini de kapsıyor. Böylece her iki firma güçlerini birleştirerek sektördeki rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor. Altınyıldız’ın bu birliktelikle hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda daha güçlü konuma gelmesi bekleniyor.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner iş birliğiyle ilgili duyduğu heyecanı dile getirirken Bahariye Mensucat ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ilişkilerinin olduğunu vurguladı. Bu anlaşmayı “yuvaya dönüş” olarak tanımlayan Boyner Bahariye Mensucat’ın sektördeki bilgi birikimi ve müşteri güveninin Altınyıldız için büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti. Bu iş birliği sayesinde her iki şirket de daha geniş müşteri kitlesine ulaşarak üretim ve pazarlama süreçlerini çok daha verimli hale getirecek.

Boyner Rekabet Gücünü Arttırmaya Çalışıyor

Boyner, Türkiye’nin tekstil endüstrisindeki rekabet gücünü artırmanın kaliteyi ve çeşitliliği daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Bu hedef doğrultusunda Bahariye Mensucat’ın yüksek ihracat kapasitesi geniş müşteri portföyü ve ürün yelpazesiyle Altınyıldız’ın gücünü birleştirerek, yurt dışı pazarlarda büyük sıçrama yapacaklarını vurguladı. Türkiye’nin tekstil sektöründe daha fazla söz sahibi olmasının önünü açacak ortaklık sektördeki yenilikçi adımların da habercisi olacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte Altınyıldız ve Bahariye Mensucat arasındaki bu stratejik iş birliği Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak. Yerel üretimi ve istihdamı destekleme konusunda önemli rol üstlenecek olan bu ortaklık Türk tekstilinin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırarak sektöre yeni ivme kazandıracak. Bu güç birliği sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında da büyük katkı sağlayacak.

Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün Açıklamalarda Bulundu

Sökün Altınyıldız’ın yıllardır Türkiye’nin tekstil gücünü dünyaya taşıyan öncü şirketlerden biri olduğunu belirterek ihracatın başarıdaki en önemli etken olduğunu ifade etti. Şirketlerinin yıllık 35 milyon dolara yaklaşan ihracat rakamıyla dikkat çeken Sökün, Bahariye Mensucat ile birleşmelerinin ardından ihracatta daha da ivme kazanacaklarını vurguladı. Bu birleşme hem yerel hem de küresel pazarlarda büyük güç birliği yaratacak ve sektördeki liderliklerini pekiştirecek.

Bahariye Mensucat’ın 74 yıllık köklü geçmişine ve uluslararası pazarlara sunduğu kaliteli ürünlere de değinen Sökün deneyimi Altınyıldız’ın yenilikçi ve vizyoner yapısıyla birleştirerek çok daha güçlü yapıya bürüneceklerini belirtti. İki firma arasındaki iş birliği hem Türkiye’nin tekstil sektörünün geleceği için önemli bir adım hem de dünya çapında Türk markalarının gücünü artıracak fırsat olarak görülüyor. Yavuz Sökün, Altınyıldız’ın sektördeki rolünü daha da pekiştirecek bu iş birliğini büyük bir heyecanla karşıladığını sözlerine ekledi.

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