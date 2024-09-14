TBMM Sızdı! Bankalardaki Tüm Borçlar Ödenecek, 15000 TL Üzerinde Borcu Olanlar İçin Geçerli Olacak

Meclis'ten duyuru geldi. Son dakika olarak açıklama yapıldı. Devlet destekli olarak yeni kredi imkanı verilecek ve bankalardaki borçlar ödenecek. 3 kamu bankası aracılığı ile verilen bu yeni borç kapatma kredilerinde 36 ay vade ve 24 ay vade seçenekleri bulunmaktadır. TBMM onayından da geçen ihtiyaç ve borç kapatma kredisi için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank destek olacak. 15.000 TL üzerinde borcu olan kişilere verilecek olan bu desteklerde, kredi başvurusu yapan bireysel müşterilerin kredi skoruna bakılacaktır.

KREDİ BAŞVURUSU KAMU BANKALARINDAN OLACAK

Yapılan yeni kampanya sonrasında bu ödemeleri sadece devlet bankaları tarafından verilecektir. 15000 TL üzerinde borcu olanlar Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden destek alabileceklerdir. 3 Ay ertelemeli olarak da kullanılacak olan bu kredilerde, ihtiyaç kredisi, kredi kartı ve KMH hesap borçları için borç kapatma kredisi kullanabileceklerdir. Bankalar üzerinde ipotekli araç veya konut kredisi gibi borçlarınız var ve bu borçları kapatmak için kredi almak istiyorsanız, bu kampanya o kredileri içermemektedir.

BAŞVURU EVRAKLARINI HAZIRLAYIN!

Devlet destekli olarak verilecek bu yeni kredilerde başvuru evraklarınızı da hazırlamanız gerekmektedir. Bankaya giderken, 18 yaş üzerinde olan kişiler kimlik gelir belgesi muhakkak yanında olması isteniyor. Ayrıca borç kapatma kredisi ile borçlarınızı kapatacağınız bankalardaki limitleri de bankanızdan öğrenmeniz gerekmektedir. Kredi kullanacak olan kişiler emekli ise maaş müşterisi olursa kredi alabilir. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise 1400 ve üzerinde bir kredi notu olması ve son iş yerinde en az 8 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

FAİZSİZ KREDİ OLACAK MI?

Borçlarını kapatmak isteyen vatandaşların sorduğu bir diğer soru ise Faizsiz kredi olup olmayacağıdır. Başvuru yapacak olan kişiler faizsiz kredi almak istiyorsa, Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz bankacılık işlemlerini yapabilirler.

VADE SAYISI

Kredi kullanacak olan kişiler vade sayılarını da merak ediyor. Kamu bankaları üzerinden 50 bin TL'ye kadar kullanılan kredilerde 36 ay vade olacaktır. 50-100 bin TL arasındaki kredilerde ise 24, 100 bin TL üzerinde kredilerde ise 12 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturulmaktadur. Eğer 100 bin TL üzerinde ödeme alırsanız, gelirinizin de bankalardaki krediyi ödeyebilecek seviyede olması gerekmektedir.