Taze limonları saklamanın püf noktası ; Aylarca sulu kalıyor asla küf yapmıyor

Limon tam bir C vitamini deposudur. Kekten içeceği, yemeklerden tatlılara hemen hemen mutfaktaki her yiyeceğe lezzet verir.

Limonlar bu kadar muhteşem bir besinken kötü bir yanı var. O olumsuz yan da saklama ve koruma…

yeniakit.com.tr’de yer alan bilgiye göre taze limonları saklamanın yolları şöyle:

DONDURUCUDA SAKLAYIN! AYLARCA KÜFLENMİYOR…

Limonlar önce yıkanır. Sonrasında kurutulur. Kilitli bir poşetin içerisine limonlar konularak dondurucuya kaldırılır. Limonlar donduktan sonra buzluktan çıkarılarak ikiye bölünür ve suyu sıkılır.

Bu küplerinin içerisine limon suları eşit miktarda dağıtılır ve yeniden dondurucuya kaldırılır. Dondurucuda dondan buz küplerini çıkarıp yeniden ağzı kilitli buzdolabı poşetine yerleştirip yeniden buzluğa koyun. Bu yöntem sayesinde limonlarınızı 1 yıla yakın bir süre saklayabilirsiniz.

İhtiyacınız olduğu zamanda da bu buz küplerinden kullanabilirsiniz.

LİMONLARIN SULU SULU OLMASINI SAĞLAYAN SAKLAMA TÜYOSU

Haberciniz sitesinde önerilen bir tarif ise dikkat çekiyor; Dilimler halinde limon saklamak istiyorsanız da bir streç filme sararak buzluğa kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda bir kavanozun içerisine yağlı kağıt sarılı şekilde de saklama şansına sahipsiniz. Ancak limonun suyuna ihtiyaç duyuyorsanız bu yöntem çok önerilmez.

LİMON DIŞARIDA BOZULUR MU?

Limon yalnızca buzdolabında değil, güneş ışığı almayan balkon, oda, kutu gibi serin yerlerde muhafaza edilebilir.

LİMON DEPODA NASIL SAKLANIR?

Ayrıca limon her mevsim yetişmeyen bir ürün olduğu için diğer mevsimlerde kullanılmak üzere de bozulmadan saklanabilmelidir. Bu işlem için geliştirilen soğutma teknolojileri ve soğuk hava depolarında muhafaza edilen limonlar sıcaklığı 14 °C ile 15°C arasında değişen depolarda 5 aya kadar bozulmadan bekletilebilir.

Kaynak: yeniakit.com.tr

Derleme: gazeteoku.com