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Tavuk yemeği pişirirken yapılan hata ; Besin değeri uçuyor

Mutfakta tavuk yemeği yaparken dikkat etmeniz gereken

Tavuk yemeği pişirirken yapılan hata ; Besin değeri uçuyor

Tavuk ile yapılan yemekler Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Fiyatı ekonomik olan tavuk besin değeri konusunda da çok yüksektir. Bu nedenle ev hanımlar tavukla yapılan yemekleri sık sık hazırlıyor.

Mutfağa girdiğinizde hazırlayacağınız tavuk yemeğinin zehre dönüşmemesi ve besin değerini kaybetmemesi için dikkat etmeniz gereken püf noktalar var.

Hatta püf noktadan da ötesi kesinlikle dikkat etmelisiniz.

MUTFAKTA TEMİZLENMESİ İMKANSIZ ZEHİRLER ÜRETİYOR

Kalp Doktoru Muhammed Alperen kendi özel kliniğinde baktığı hastalarına tavuk etini yıkamamaları gerektiğini tavsiye ediyor.

Doç. Dr. Muhammed Alperen, her ne olursa olsun tavuk etinin yıkanması durumunda mutfak tezgahında temizlenmesi imkansız bakteriler üretiyor.

Bu bakteriler ise asla ve de asla temizlenmiyor. Zamanla ise tezgahta kullanılan tüm aletlere nüfuz ederek adeta zehir saçıyor.

TAVUK SOTENİN LEZZETİNİ KATLAYAN TÜYO

Tavuk sote hazırlarken gereken malzemeler şöyle:

  • 500 gram tavuk göğsü
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kapya biberi
  • 1 adet domates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Nane
  • Tuz

Tavuk sotenin hazırlanışı:

Kuşbaşı doğranmış tavuk etini zeytinyağında soteleyin.

Soğan ve biberleri ince ince doğrayıp tavuğun üzerine ekleyin.

Domatesin de kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın ve tavaya ilave edin.

Yemeğiniz suyunu çekince baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

Ara karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

Kaynak: Doç. Dr. Muhammed Alperen / hurriyet.com.tr

Derleme: gazeteoku.com

 

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