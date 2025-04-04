Tavuk dönerde korkunç hile; Ahlaksızlar bakın ne yapmış!

Gıda güvenliği konusunda endişeleri artıran bu olayda, iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin hızla müdahale ettiği vakalarda, hastalar mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi belirtilerle hastanelere akın etti.

Tavuk Dönerde Tehlike Çanları Çalıyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk dönerle ilgili ciddi sağlık risklerine dikkat çekti. Uygun şekilde pişirilmemiş veya bozulmuş tavuk etinin tüketilmesi halinde ciddi gıda zehirlenmelerinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Göral, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Eski Tavuklar Yeni Dönerle Karıştırılıyor

NTV’ye yaptığı açıklamada Göral, bazı işletmelerin eski, bayat ve sağlıksız tavuk etlerini yeni pişirilecek dönerin arasına serpiştirdiğini belirtti. Bu durumun zehirlenme riskini ciddi şekilde artırdığına dikkat çeken uzman, "Tüketicilerin özellikle ucuz ve hijyen kurallarına dikkat edilmeyen yerlerden döner yememesi gerekiyor" dedi.

"Çamaşır Suyu ile Beyazlatılıyor!"

Tavuk dönerde kullanılan bazı etlerin sağlıksız ve hijyen kurallarına aykırı yöntemlerle hazırlandığını belirten Prof. Dr. Göral, tüyler ürperten bir gerçeği gözler önüne serdi:

"Kokuşmuş, çöpe atılması gereken tavuk parçaları, çamaşır suyu ile beyazlatılarak tekrar kullanılabiliyor. Bu yöntem tamamen sağlıksız ve insan hayatını hiçe sayan bir uygulama. Bu durum resmen öldürmeye teşebbüs gibi bir şeydir!"

Tavuk Döner Nasıl Güvenli Tüketilir?

Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

✔ Hijyenik ve güvenilir yerlerden tüketin: Gıda denetimlerinden geçmiş, bilinen ve güvenilir restoranları tercih edin.

✔ Tavuk etinin iç sıcaklığına dikkat edin: Tavuk eti, en az 75°C iç sıcaklığa ulaşarak iyice pişirilmelidir.

✔ Ucuza satılan dönerlerden kaçının: Normal fiyatların çok altında satılan dönerler, sağlık açısından risk taşıyor olabilir.

✔ Pişirme tekniği önemli: Dönerin her tarafının eşit şekilde pişirildiğinden emin olun.

İşletme Sahipleri Tutuklandı!

Zehirlenme vakalarının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli’deki dönerci dükkanının işletmecileri olduğu belirlenen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı. Yetkililer, bu tür olayların önüne geçebilmek için denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.

1. Tavuk döner zehirlenmesine neden olan en büyük risk nedir?

Bozuk veya yeterince pişirilmemiş tavuk eti, en büyük zehirlenme riskini oluşturur. Ayrıca eski dönerlerin yeni dönerle karıştırılması da riski artırır.

2. Çamaşır suyu ile beyazlatılan tavuk eti nasıl anlaşılır?

Anormal parlak beyaz renkte olan, kimyasal bir koku içeren veya normal tavuk kokusundan farklı bir kokuya sahip olan etlerden şüphelenmek gerekir.

3. Tavuk döner tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Hijyenik bir ortamda hazırlandığından emin olun, restoranın denetim belgelerini kontrol edin ve eti iyice pişmiş olarak tüketmeye özen gösterin.

4. Zehirlenme belirtileri ne kadar sürede ortaya çıkar?

Gıda zehirlenmesi belirtileri genellikle 1-6 saat içinde ortaya çıkar ve mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi semptomlarla kendini gösterir.

5. Zehirlenme durumunda ne yapmalıyım?

Bol su için, kusma ve ishal durumunda kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için sıvı takviyesi alın ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurun.