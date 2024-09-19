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Tarlada fiyatı 7 liraya düştü! Markette 42 TL'ye satılıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mandalina üreticileri, ürünlerini uygun fiyatlarla satabilmek için büyük zorluklarla karşılaşıyor.

Tarlada fiyatı 7 liraya düştü! Markette 42 TL'ye satılıyor

Marketlerde yüksek fiyatlardan satılan mandalinanın, tüccarlar tarafından üreticilere düşük fiyatlarla alınmaya çalışılması, çiftçilerin geçimlerini tehlikeye atıyor.

Tüccarların Düşük Teklifleri Çiftçileri Zorluyor

Kadirli’de mandalina yetiştiren çiftçiler, tüccarların mandalinalarını sadece 7-8 lira gibi düşük fiyatlarla almaya çalıştığını belirtiyor. Üreticiler, bu fiyatların üretim maliyetlerini karşılamadığını ifade ediyor. Bir çiftçi, “Geçen yıl da aynı fiyattı, bu yıl da değişmedi” diyerek, girdi maliyetlerinin iki ya da üç katına çıktığını sözlerine ekledi.

Marketlerde Yüksek Satış Fiyatlarıyla Çiftçiler İkilemde

Marketlerde mandalinaların 35-40 lira gibi yüksek fiyatlardan satışa sunulması, çiftçilerin tüccarlara olan güvenini sarsıyor. Çiftçiler, “7 liraya sattığımızda emeğimizin karşılığını alamıyoruz” diyerek, tüccarların tekliflerini kabul edemediklerini belirtiyor. Bu durum, üreticilerin masraflarını karşılayamamalarına yol açıyor.

Yol Kenarında Satış Çabaları Artıyor

Düşük fiyatlarla tüccarlara ürünlerini satamayan çiftçiler, mandalinalarını yol kenarında değerlendirmeye çalışıyor. Ancak, tüccarlara 15 liranın altında fiyatla ürünlerini satmanın zarar anlamına geldiğini vurgulayan üreticiler, bu stratejinin sürdürülemez olduğunu belirtiyor. Bahçelerinden sökme tehdidiyle karşı karşıya kalan çiftçiler, bu baskının devam etmesi durumunda üreticiliği bırakacaklarını ifade ediyor.

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