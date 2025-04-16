Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kimdir? Kaç yaşında neden öldü?

📌 Megastar Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu’nun kaybıyla yıkıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tevetoğlu, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarkan’ın Annesi Neşe Tevetoğlu Vefat Etti: Sevenleri Yasta

Türk pop müziğinin yıldızı Tarkan, ailesinden gelen acı haberle sarsıldı. Antalya’da yaşamını sürdüren Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, ani rahatsızlık sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Neşe Tevetoğlu’nun ölümü sanat dünyasında ve hayranları arasında derin üzüntüye neden oldu.

Neşe Tevetoğlu Kimdir?

Neşe Tevetoğlu, aslen Rize kökenli bir ailenin ferdiydi ve uzun yıllardır Antalya’da yaşıyordu. Oğlu Tarkan’ın sanat hayatındaki yükselişinde her zaman arka planda destek olmuş, güçlü aile bağlarıyla tanınmış bir isimdi.

Neşe Tevetoğlu İstanbul’da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Ünlü sanatçının annesi, yarın İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek. Aile yakınları, dostları ve sanat camiasının önde gelen isimlerinin katılması beklenen törenin ayrıntıları henüz netleşmese de, büyük bir katılım öngörülüyor.