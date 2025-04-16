GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kimdir? Kaç yaşında neden öldü?

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu vefat eden Tevetoğlu, İstanbul’da toprağa verilecek. İşte detaylar…

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu kimdir? Kaç yaşında neden öldü?

📌 Megastar Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu’nun kaybıyla yıkıldı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tevetoğlu, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarkan’ın Annesi Neşe Tevetoğlu Vefat Etti: Sevenleri Yasta

Türk pop müziğinin yıldızı Tarkan, ailesinden gelen acı haberle sarsıldı. Antalya’da yaşamını sürdüren Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, ani rahatsızlık sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Neşe Tevetoğlu’nun ölümü sanat dünyasında ve hayranları arasında derin üzüntüye neden oldu.

Neşe Tevetoğlu Kimdir?

Neşe Tevetoğlu, aslen Rize kökenli bir ailenin ferdiydi ve uzun yıllardır Antalya’da yaşıyordu. Oğlu Tarkan’ın sanat hayatındaki yükselişinde her zaman arka planda destek olmuş, güçlü aile bağlarıyla tanınmış bir isimdi.

Neşe Tevetoğlu İstanbul’da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Ünlü sanatçının annesi, yarın İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek. Aile yakınları, dostları ve sanat camiasının önde gelen isimlerinin katılması beklenen törenin ayrıntıları henüz netleşmese de, büyük bir katılım öngörülüyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak
Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı
Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar
Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı
Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor
Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak
SON HABERLER
30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam 30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam
BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor! BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor!
BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları... BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları...
Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi
Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç
Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum! Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum!
Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var
1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan 1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan