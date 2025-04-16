Tarihi an; Türk Devletleri dünyayı sarsacak bir karar aldı

Türk dünyası, ekonomik entegrasyon yolunda tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen uluslararası konferansta, Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üye ülkelerin düşünce kuruluşları bir araya geldi. Etkinlikte, Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde Turan Özel Ekonomik Bölgesi kurulacağı duyuruldu.

🌍 Taşkent'te Birlik ve Stratejik Güç: Konferansın Odağında Ticaret Var

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in desteğiyle düzenlenen "TDT Üye Ülkeleri Arasında Ticaret Potansiyelinin Genişletilmesi" başlıklı konferansa 20’ye yakın araştırma merkezi ve düşünce kuruluşu katıldı. TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, konuşmasında, üye ülkelerin ekonomik entegrasyonunu artırmak ve ticari iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

💡 Turan Özel Ekonomik Bölgesi Nedir, Neden Önemli?

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde planlanan Turan Özel Ekonomik Bölgesi, sadece bir yatırım alanı değil; aynı zamanda Türk dünyasının ticari kalbi olma potansiyeli taşıyor.

Bölgenin Önemi:

175 milyonluk nüfusu kapsayan TDT ülkeleri arasında ekonomik bağları güçlendirecek.

Ticari serbestlik, yatırımlar ve girişimcilik için özel avantajlar sunacak.

Bölgesel üretim ve ihracat potansiyelini artıracak bir merkez haline gelecek.

Küresel ticaret rotasında Orta Koridor olarak bilinen Trans-Hazar hattını destekleyecek.

🚉 Orta Koridor Vurgusu: Asya ve Avrupa’yı Birleştiren Ana Hat

Konferansta Özbekistan Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi Başkanı Obid Hakimov da söz aldı. Hakimov, “Orta Koridor” olarak bilinen Trans-Hazar ulaşım hattının önemine dikkat çekti. Bu hattın rekabet gücünün artması, Türk Devletleri’nin küresel lojistikteki payını artıracak.

Orta Koridor’un Katkısı:

Asya ve Avrupa arasındaki ticaret rotasını kısaltır.

Ulaştırma maliyetlerini düşürür.

Türk devletlerinin stratejik rolünü pekiştirir.

Toplantıya katılan düşünce kuruluşları, TDT’nin ekonomik hedeflerine ulaşması için ortak stratejiler geliştirdi. Ortak araştırmalar, dijitalleşme, inovasyon ve yeşil ekonomi gibi başlıklarda yeni iş birliklerinin kapısı aralandı.

Ele Alınan Temel Konular:

TDT ülkeleri arasındaki ticaretin mevcut durumu

Dijital ticaret ve yenilikçilik

Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm

Bölgesel altyapı projeleri ve entegre ulaşım sistemleri

🗺️ Kaynak: Gelişmeleri takip etmek için TDT'nin resmi web sitesi ve Kazakistan Ticaret Bakanlığı sayfalarını inceleyebilirsiniz.