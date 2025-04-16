GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Tarihi an; Türk Devletleri dünyayı sarsacak bir karar aldı

Taşkent’te düzenlenen kritik konferansta büyük bir gelişme açıklandı! Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde kurulacak olan Turan Özel Ekonomik Bölgesi, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ticari entegrasyon hedeflerini hızlandıracak. Bu stratejik adım, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ticaret köprüsünü güçlendiriyor.

Tarihi an; Türk Devletleri dünyayı sarsacak bir karar aldı

Türk dünyası, ekonomik entegrasyon yolunda tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen uluslararası konferansta, Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üye ülkelerin düşünce kuruluşları bir araya geldi. Etkinlikte, Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde Turan Özel Ekonomik Bölgesi kurulacağı duyuruldu. 

🌍 Taşkent'te Birlik ve Stratejik Güç: Konferansın Odağında Ticaret Var

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in desteğiyle düzenlenen "TDT Üye Ülkeleri Arasında Ticaret Potansiyelinin Genişletilmesi" başlıklı konferansa 20’ye yakın araştırma merkezi ve düşünce kuruluşu katıldı. TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, konuşmasında, üye ülkelerin ekonomik entegrasyonunu artırmak ve ticari iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

💡 Turan Özel Ekonomik Bölgesi Nedir, Neden Önemli?

Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde planlanan Turan Özel Ekonomik Bölgesi, sadece bir yatırım alanı değil; aynı zamanda Türk dünyasının ticari kalbi olma potansiyeli taşıyor.

Bölgenin Önemi:

175 milyonluk nüfusu kapsayan TDT ülkeleri arasında ekonomik bağları güçlendirecek.

Ticari serbestlik, yatırımlar ve girişimcilik için özel avantajlar sunacak.

Bölgesel üretim ve ihracat potansiyelini artıracak bir merkez haline gelecek.

Küresel ticaret rotasında Orta Koridor olarak bilinen Trans-Hazar hattını destekleyecek.

🚉 Orta Koridor Vurgusu: Asya ve Avrupa’yı Birleştiren Ana Hat

Konferansta Özbekistan Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi Başkanı Obid Hakimov da söz aldı. Hakimov, “Orta Koridor” olarak bilinen Trans-Hazar ulaşım hattının önemine dikkat çekti. Bu hattın rekabet gücünün artması, Türk Devletleri’nin küresel lojistikteki payını artıracak.

Orta Koridor’un Katkısı:

Asya ve Avrupa arasındaki ticaret rotasını kısaltır.

Ulaştırma maliyetlerini düşürür.

Türk devletlerinin stratejik rolünü pekiştirir.

Toplantıya katılan düşünce kuruluşları, TDT’nin ekonomik hedeflerine ulaşması için ortak stratejiler geliştirdi. Ortak araştırmalar, dijitalleşme, inovasyon ve yeşil ekonomi gibi başlıklarda yeni iş birliklerinin kapısı aralandı.

Ele Alınan Temel Konular:

TDT ülkeleri arasındaki ticaretin mevcut durumu
Dijital ticaret ve yenilikçilik
Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm
Bölgesel altyapı projeleri ve entegre ulaşım sistemleri

🗺️ Kaynak: Gelişmeleri takip etmek için TDT'nin resmi web sitesi ve Kazakistan Ticaret Bakanlığı sayfalarını inceleyebilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak
Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı
Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar
Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı
Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor
Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak
SON HABERLER
30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam 30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam
BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor! BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor!
BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları... BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları...
Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi
Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç
Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum! Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum!
Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var
1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan 1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan