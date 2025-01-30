Tapusu olanlar şok olacak; Evinizi kaybetme tehlikesi var

Emlak piyasasında yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı: “İmar artışı” vaadiyle yapılan sahtekarlıklar! Özellikle kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan tapu sahipleri, sahte vaatlerle kandırılarak büyük maddi kayıplara uğrayabiliyor.

Peki imar artışı dolandırıcılığı nasıl yapılıyor, kimler risk altında ve mağdur olmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte uzmanların uyarıları ve detaylı bilgiler...

İmar Artışı Dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, arsa veya konut sahiplerine imar hakkı genişletme, kat izni artırma veya emsal artışı yapma gibi sahte vaatlerde bulunarak yüksek miktarlarda para talep ediyor. Bu kişiler genellikle resmi kurumlarla bağlantıları olduğunu iddia ederek güven kazanmaya çalışıyor. Ancak imar artışı gibi süreçlerin yalnızca belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından yürütülebileceği belirtiliyor.

Dolandırıcıların Kullanılan Yöntemleri:

✅ Belediye veya bakanlıkta bağlantıları olduğunu iddia etmek

✅ Kısa sürede yüksek kazanç vaatleriyle insanları ikna etmek

✅ Vekaletname veya yüksek meblağlı ön ödeme talep etmek

✅ Resmi görünen sahte evraklarla güven kazanmak

Kimler Risk Altında?

Özellikle aşağıdaki gruplar, imar artışı dolandırıcılığı konusunda yüksek risk taşıyor:

🏠 Kentsel dönüşüm kapsamında yer alan tapu sahipleri

🏢 Sitelerde yaşayan apartman sakinleri

🏗 İmar planı değişikliklerine güvenerek yatırım yapmak isteyen kişiler

🌍 Büyükşehirlerde arsa sahipleri

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, son dönemde imar artışı vaatleriyle yüksek miktarda para talep eden dolandırıcılara dair şikayetlerin arttığını belirtti.

Ali Güvenç Kiraz ise imar artışı ve emsal artışının zannedildiği kadar kolay olmadığını, bu süreçlerin karmaşık prosedürler ve ayrıntılı dosyalar gerektirdiğini vurguladı.

Tapu Sahipleri Dolandırılmamak İçin Ne Yapmalı?

İmar artışı gibi konular, yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yürütülebilir. Dolayısıyla aşağıdaki önlemleri almak mağdur olmamak için kritik önem taşıyor:

1. Resmi Kurumlarla Doğrudan İletişime Geçin

📌 Belediye veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iletişime geçerek imar artışıyla ilgili bilgi alın.

2. "Uzman" Olduğunu İddia Eden Kişilere Dikkat Edin

📌 Özellikle kendisini imar uzmanı olarak tanıtan ve “çantacı” olarak bilinen kişilere karşı dikkatli olun.

3. Ön Ödeme veya Vekalet Vermeyin

📌 Hiçbir ödeme yapmadan önce süreci detaylıca araştırın ve noter onaylı vekalet vermekten kaçının.

4. Hukuki Destek Alın

📌 Gayrimenkul avukatına danışarak işlemlerin doğruluğunu kontrol ettirin.

5. Gerçekçi Olun

📌 “Kat izni artışı” veya “imar genişletme” gibi kolay çözümler sunan vaatlere şüpheyle yaklaşın.

Bakanlıktan Açıklama: Bireysel Değişiklikler Mümkün Değil!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mevcut imar haklarının dönüşüm için yetersiz olması durumunda sınırlı değişiklikler yapabileceğini, ancak bunun dışında bireysel veya keyfi değişikliklerin mümkün olmadığını açıkladı.

Bu nedenle imar planı değişiklikleriyle ilgili işlemlerin yalnızca resmi merciler üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.