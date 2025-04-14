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Tablet Reis Onurcan Güzel şoke etti! Kadın oluyor

Bir dönemin unutulmaz internet fenomenlerinden "Tablet Reis" olarak tanınan Onurcan Güzel, yıllar sonra dikkat çeken bir açıklamayla yeniden gündeme geldi.

Tablet Reis Onurcan Güzel şoke etti! Kadın oluyor

8 yıl önce sosyal medyada viral olan tablet açılım videosuyla hafızalara kazınan Onurcan, bugün artık bambaşka bir hayat yolculuğunda.

Gothic tarzı giyimi ve dövmeleriyle dikkat çeken genç fenomen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda hayatındaki zorlukları ilk kez paylaştı. Genetik bir hastalık nedeniyle çalışamadığını belirten Güzel, halasının emekli maaşıyla geçindiklerini söyledi. Asıl dikkat çeken açıklama, geçireceği ameliyata dair oldu.

Cinsiyet Geçişi Açıklaması: "İstediğim Bedene Kavuşuyorum"

Onurcan Güzel, 7 saat sürecek bir operasyonla kendi bedeninde yeni bir sayfa açacağını duyurdu. “Bu benim hayatım. Artık istediğim ruha, istediğim bedene kavuşuyorum” sözleriyle takipçilerine duygusal bir mesaj veren Onurcan, kararını ailesi ve takipçilerinin desteğiyle aldığını belirtti.

Onurcan’ın bu kararı, Türkiye'de cinsiyet geçişiyle ilgili toplumsal farkındalık ve anlayış açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu tür kişisel dönüşümler hem bireysel cesareti hem de toplumsal empatiyi teşvik ediyor.

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