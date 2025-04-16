Tabela silbaştan değişti; Benzine dev zam

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzine 1 lira 15 kuruşluk yeni bir zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde benzin fiyatlarının 46 TL’yi aşacağı tahmin ediliyor.

Benzine Yeni Zam Yolda! Fiyatlar 46 TL’yi Geçebilir

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dinamiklerinden etkilenmeye devam ediyor. 2025 yılı içinde ardı ardına gelen zamların ardından, benzin fiyatlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, 16 Nisan 2025 itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,15 TL zam yapılması bekleniyor. Bu gelişme, özellikle araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Zam Nedenleri Neler?

1. Brent Petrol Fiyatlarındaki Artış

Uluslararası piyasalarda brent petrol varil fiyatı, son haftalarda yükseliş eğiliminde. Bu artış doğrudan rafineri maliyetlerine yansıyor.

2. Döviz Kurundaki Oynaklık

Dolar/TL kuru üzerindeki dalgalı seyir, ithal edilen petrol ürünlerinde fiyat artışına neden oluyor.

3. Vergi Yükleri

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV oranlarında yapılan artışlar, pompa fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Zamların büyük bölümü vergi kaynaklı oluyor.